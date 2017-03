Cultivos y producción de coca en Colombia alcanzan máximo histórico

La Casa Blanca confirmó este martes en la tarde lo que llevaba semanas siendo materia de especulación: Que los cultivos ilícitos y la producción de coca en Colombia volvieron a crecer por cuarto año consecutivo en Colombia alcanzado, de paso, su máximo histórico.



De acuerdo con las estadísticas presentadas por La Oficina Nacional para la Política de Control de Drogas (ONDCP), las agencias de monitoreo de EE.UU. registraron 188.000 hectáreas sembradas con coca en el año 2016.



Se trata de un incremento de poco más del 18 por ciento si se compara con los 159.000 que según Washington, existían en el 2015. La cifra (188.000) es la más alta que se registra en el país en toda la historia de este tipo de mediciones.

El número más elevado del cual se tenía evidencia se dio en el 2001 cuando se estimaron unas 169.000 hectáreas sembradas con las matas que producen el alcaloide.



El reporte de la Casa Blanca corrobora a vez un salto incluso más grande en la producción potencial de coca, es decir la cantidad del alcaloide puro que se estima pueden producir estas hectáreas.



En el 2016, dice el informe, ese número llegó a las 710 toneladas métricas. Se trata de otra cifra sin par en la historia y que representa un incremento del 37 por ciento frente al 2015 (520 toneladas métricas).



En su informe Washington sostiene que pese a los incrementos el consumo de coca en EE.UU. se ha mantenido relativamente estable.



Pese a ello, afirma que en los últimos años ya se han detectado aumentos en las estadísticas.



De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre uso de drogas, en el país en el 2015 existían unos 1.9 millones de estadounidenses mayores de 12 años que se consideraban usuarios de cocaína. Eso es un aumento del 23 por ciento comparado con el 2014 (1.5 millones) y del 14 por ciento frente a los números del 2013 (1.7 millones de consumidores).



El reporte de la Oficina del Zar contra las drogas subraya un incremento del 26 por ciento entre nuevos usuarios de coca en el país (de 766,000 mil en 2014, a 968,000 en 2015) al igual que un aumento del 54 por ciento en las muertes causadas por sobredosis con esta droga entre el 2012 y el 2015.



El 2001, año en el que se presentó la cifra más alta en cuanto a cultivos, marcó el inicio formal del Plan Colombia, lanzado por la administración de Andrés Pastrana y respaldado con decisión por EE.UU.



Desde ese fecha al presente, Washington ha desembolsado más de US$ 10.000 millones en una estrategia conjunta que ha buscado acabar con el narcotráfico, combatir el terrorismo y generar desarrollo social.



En el año 2012, producto de ese trabajo, los cultivos alcanzaron su nivel más bajo (78.000 hectáreas).



Pero a partir del 2013 comenzaron a crecer nuevamente.



El departamento de Estado, en su último reporte sobre la lucha contra las drogas a nivel mundial entregado el 1 de marzo, da cuatro razones para explicar un incremento que cataloga de dramático y que representa el 140 por ciento de crecimiento en el área cultivada entre el 2012 y el 2016.



En primero lugar habla de las nuevas tácticas empleadas por los cultivadores para proteger sus sembradíos. Así mismo menciona la decisión del gobierno colombiano de no erradicar en zonas controladas por las Farc para evitar sobresaltos en el proceso de paz y la reducción del presupuesto asignado para la erradicación manual.



También destaca como responsable a las Farc pues sostiene que este grupo estimulado la producción de coca entre campesinos a los que les vendió la idea que las áreas con mayores cultivos serían las más beneficiadas con subsidios e inversión en el post conflicto.



Si bien no lo menciona como una causa, el informe hace referencia a la decisión de suspender la fumigación área de cultivos en octubre de 2015 tras un reporte de la OMS según el cual el químico empleado podía afectar la salud de humanos.



Las estadísticas entregadas por la Casa Blanca ya habían sido anticipadas este lunes por el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas que las catalogó como un ¨reto¨ que el gobierno colombiano ya estaba enfrentando con una estrategia que hace énfasis en interdicción, erradicación y sustitución de cultivos.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington