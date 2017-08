Aumenta la furia de Trump por avances en la ‘trama rusa’

La furia del presidente Donald Trump volvió a estallar el viernes en medio de versiones sobre la conformación de un jurado popular como parte de las investigaciones sobre el papel de Rusia en las presidenciales, y mientras su gobierno trata de contener la imparable filtración de información confidencial.

“La historia rusa es todo un invento”, dijo Trump la noche del jueves ante una multitud en Virginia, acusando a sus rivales demócratas de solo hablar de este tema porque “no tienen mensaje, ni agenda ni visión”.



“Rusia no votó por mí, ustedes votaron por mí”, dijo el mandatario, sin poder ocultar su irritación por este jurado compuesto por ciudadanos que deliberará en secreto para determinar si los elementos presentados por el fiscal especial Robert Mueller pueden dar lugar a una acusación.



El abogado de Trump, Ty Cobb, declaró no tener conocimiento del jurado, afirmando que la “Casa Blanca está a favor de cualquier cosa que acelere la conclusión” de este asunto y que el Ejecutivo está “comprometido a cooperar completamente”.



En tanto, el Gobierno avanzó en otro gran dolor de cabeza: la incontenible filtración a la prensa de informaciones comprometedoras que dejan constantemente al Gobierno en problemas.



El viernes, el fiscal general, Jeff Sessions, advirtió que las filtraciones “lastiman al país” y alertó que los responsables por esos gestos “serán investigados y procesados”.



En tanto, el director nacional de Inteligencia, Dan Coats, envió un alerta clara: “Si divulgas información clasificada, te encontraremos, te investigaremos y te procesaremos con todo el peso de la ley. No estarás contento con el resultado”.



El más reciente escándalo se dio cuando The Washington Post publicó las transcripciones completas de conversaciones telefónicas de Trump con el presidente de México, Enrique Peña Nieto.



Por otra parte, el mandatario dejó Washington y la Casa Blanca para empezar unas vacaciones de 17 días en uno de los clubes de golf de lujo del que es propietario.



AFP