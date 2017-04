“Ahora tengo la responsabilidad y la llevaré muy orgulloso”: Trump

El aluvión de misiles que el presidente de EE. UU., Donald Trump, descargó sobre Siria –el primer gran movimiento militar de su gobierno– lo revela como un líder alimentado por el instinto y la emoción, y dispuesto a sacudir cualquier estrategia en un instante.



El martes, aterradores detalles llegaron a la sala de situación de la Casa Blanca: un avión de la fuerza aérea de Bashar al Asad lanzó una cosecha mortal de gas sarín en la localidad ocupada por los opositores a su régimen.

Los funcionarios de inteligencia dieron sus noticias a Trump como parte de su informe confidencial. Al mismo tiempo, medios comenzaron a mostrar niños convulsionando, hombres y mujeres con los ojos en blanco, y el pánico en los esfuerzos por liberar del agente mortal a las personas que seguían con vida.



De acuerdo con los funcionarios de la Casa Blanca, Trump tuvo una respuesta inmediata y visceral a las imágenes, pidiendo más información y opciones. “Cruzó muchas líneas para mí”, dijo Trump sobre ese episodio al día siguiente. “Cuando matas a niños inocentes, bebés inocentes con un gas químico tan letal, eso cruza muchas, muchas líneas, más allá de una línea roja”.

Antes de ese momento, Trump había criticado el aventurerismo militar de sus predecesores en Oriente Próximo, argumentando que era hora de pasar de las guerras en Irak y Afganistán a poner a “EE. UU. primero”.



El Presidente había afirmado varias veces que las brutales acciones de Asad no eran un problema de EE. UU. y que el dictador sirio –y sus partidarios rusos– podrían incluso ser aliados en la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico.



Fue un giro completo. Ahora Trump quería una respuesta ante el ataque. “Ahora tengo la responsabilidad y tendré esa responsabilidad y la llevaré muy orgulloso”, dijo.



En 24 horas, militares y funcionarios de seguridad nacional habían presentado al presidente múltiples opciones. La tarde del jueves, Trump ordenó lanzar 59 misiles Tomahawk sobre la base aérea de Shayrat desde buques de la Armada de EE. UU., en el Mediterráneo. Este era un despliegue abrumador de poder, pero resultaba menos arriesgado que volar sobre un área cubierta por el sistema de defensa antimisiles S-400 de Rusia o atacar el cuartel militar sirio.



Desde el ambiente relajado de Mar-A-Lago, en Florida, donde se encontraba Trump, no había indicios de que el presidente hubiera ordenado un ataque que pudiera marcar su administración y alterar la dinámica geopolítica de Oriente Próximo.



Los altos funcionarios de la administración pintaron la decisión como una muestra de la fortaleza y resolución presidencial. ¿El mensaje? Hay un nuevo comandante a cargo. Con Trump, no habría ninguna línea roja ignorada o deliberaciones durante meses, características de la administración de Barack Obama.



“Es decisivo, y no tengo ninguna duda de que él (Trump) quería ese contraste con la indecisión del presidente Obama sobre Siria”, dijo Larry Sabato, director del Centro de Política de la Universidad de Virginia. “Pero parte de esto también es preocupante, es un presidente que no sabe lo que no sabe”, añadió.



EFE /AFP