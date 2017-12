Apagón obliga a evacuar varias atracciones en Disneylandia

Un apagón afectó este miércoles varias atracciones del parque de diversiones Disneylandia de California, que estaba repleto en una de las temporadas más concurridas del año.



Visitantes fueron evacuados de atracciones en las áreas de "Toontown" -ya con energía- y "Fantasyland", así como el popular monorriel que conecta el parque. Suzi Brown, portavoz de Disneyland, dijo a la AFP que el problema se registró en un transformador que afectó "cerca de una docena" de atracciones.

"Estamos trabajando para restaurarlo rápidamente", indicó. "Hay algunas atracciones que están caídas, pero la mayoría del parque está operando", agregó al ser consultada sobre un eventual reembolso del dinero de las entradas.



No obstante, varios usuarios protestaron en Twitter. "Pérdida de tiempo en Disneylandia. íHay un apagón y no hay reembolso! $1.100 que se van por el desagüe", escribió una usuaria, Juveria Kanodia.



"¿Cómo Disney va a tener un apagón el día que pagamos $124 por un ticket de alta temporada", dijo otra, Sarah Mansoor.



"¿Hay alguna manera de recuperar la entrada considerando que la mitad del parque para nuestro hijo de 20 meses está caído por el apagón?", preguntó Eric Orvieto.



Una usuaria dijo haber estado "atrapada" en el monorriel por una hora. El parque estaba el miércoles repleto como es normal esta temporada navideña, de las que más turistas atrae en el año.



Brown no precisó un número de visitantes. El incidente se registró pasadas las 11 horas locales. Disneylandia está ubicado en Anaheim, a unos 50 km de Los Ángeles.



Es el único parque temático de la compañía Disney construido bajo la supervisión de su creador, el cineasta Walt Disney. Actualmente, el parque forma parte de un complejo vacacional llamado Disneyland Resort, que cuenta con otro parque, el Disney California Adventure Park, no afectado por el apagón, y una zona comercial llamada Downtown Disney.



Disney tiene otros parques en Florida, además de en Francia, China y Japón.



AFP