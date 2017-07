Jefe de comunicación de la Casa Blanca Anthony Scaramucci deja cargo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió remover a Anthony Scaramucci de su puesto como director de Comunicaciones de la Casa Blanca, reportó este lunes el diario 'The New York Times', que citó a tres personas cercanas a la decisión.



Scaramucci, nombrado hace apenas 10 días, ya no ocupa ese cargo después de provocar un terremoto político en la Casa Blanca, informó una fuente de la Presidencia de Estados Unidos a la AFP.



Scaramucci fue señalado como responsable del despido del jefe de gabinete, Reince Priebus, quien fue sustituido por el general John Kelly, secretario de Seguridad Interna.

Justamente, el general Kelly prestó juramento como nuevo jefe de Gabinete este lunes, y según 'The New York Times' poco después le pidió al presidente Donald

Trump el despido inmediato de Scaramucci de la Casa Blanca.



Al ser nombrado director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Scaramucci aseguró que el presidente Trump lo había llamado para poner fin a las filtraciones a la prensa, pero su llegada a la Casa Blanca desató una feroz lucha intestina.



Su nombramiento provocó la renuncia inmediata del portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, pero Scamaramucci puso la mira en Priebus, al que acusaba de haber bloqueado el acceso a Trump y de ser el responsable por las filtraciones a la prensa.



La semana pasada, Scaramucci mostró su poderío cuando Trump anunció el despido de Priebus. Sin embargo, la divulgación de una explosiva llamada de Scaramucci a un periodista, repleta de insultos del más bajo nivel dirigidos a Priebus y a otros funcionarios de la Casa Blanca, pareció sellar su suerte.



Noticia en desarrollo...



AFP