‘Estados Unidos tiene mucho que perder en una guerra comercial’

La administración del presidente Donald Trump, que ha sido proteccionista desde sus inicios, ha pasado de la retórica a la acción en su campaña para defender a los trabajadores estadounidenses de lo que Trump llama la “carnicería” de “terribles acuerdos comerciales”.



Desafortunadamente, este enfoque retrógrado puede desencadenar medidas de represalia que solo exacerbarán la difícil situación en que se encuentran los atribulados consumidores estadounidenses de clase media.

Esta semana, Trump anunció que Estados Unidos aplicará aranceles del 25 por ciento al acero importado y del 10 por ciento a productos de aluminio para proteger a productores locales, encendiendo las alarmas en todo el mundo por una posible guerra comercial.



No es su primera medida concreta en este sentido. El 23 de enero impuso los denominados aranceles de salvaguarda sobre las importaciones de paneles solares y lavadoras bajo la Sección 201 de la Ley de Comercio de Estados Unidos de 1974, dirigida principalmente a China y Corea del Sur. En agosto, el representante de Comercio de EE. UU. puso en marcha investigaciones contra China en tres áreas: derechos de propiedad intelectual, innovación y desarrollo tecnológico. Y está en curso una investigación sobre amenaza a la seguridad nacional planteada por importaciones desleales de acero, que también apunta a China: el mayor productor de acero del mundo.



Estas acciones provienen de un presidente que en su discurso inaugural hace un año prometió “proteger las fronteras (de Estados Unidos) de los estragos de otros países que fabrican nuestros productos, roban nuestras compañías y destruyen nuestros trabajos”. Pero, a pesar del 'cri de coeur' (grito del corazón) de ‘América primero’ de la administración Trump, Estados Unidos bien podría terminar como el gran perdedor en una guerra comercial.



La miope fijación de la administración Trump con un desequilibrio comercial bilateral excesivo con China sigue pasando por alto las mucho más amplias fuerzas macroeconómicas que han generado un déficit comercial multilateral de Estados Unidos con 101 países. Al carecer de ahorro interno y desear consumir y crecer para atraer el capital extranjero, Estados Unidos debe importar ahorro excedente del exterior y manejar enormes déficits comerciales y de cuenta corriente.



En consecuencia, perseguir a China o a cualquier otro país sin abordar la causa de fondo del menor ahorro es como presionar un extremo de un globo de agua: esta simplemente se desliza hacia el otro extremo.



Dado que los déficits presupuestarios de Estados Unidos probablemente se ampliarán en al menos 1 billón de dólares en los próximos diez años a causa de los recientes recortes de impuestos, las presiones sobre el ahorro interno no harán más que intensificarse. En este contexto, las políticas proteccionistas representan una seria amenaza para los ya abrumadores requerimientos de financiamiento externo de Estados Unidos, lo que ejerce presión sobre las tasas de interés del país, la tasa de cambio del dólar o ambas.



Es de esperar que los socios comerciales de Estados Unidos respondan de la misma manera, lo que pone en grave riesgo su crecimiento económico impulsado por las exportaciones. Por ejemplo, unos aranceles de represalia por parte de China –el tercer mayor mercado de exportación y de más rápido crecimiento de Estados Unidos– podrían poner un real freno a las principales exportaciones estadounidenses a ese país: soja, aviones, una amplia variedad de maquinaria y partes de vehículos de motor. Por otra parte, China siempre podría reducir naturalmente sus compras de bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que tendría graves consecuencias para los precios de los activos financieros.



Por último, se deben considerar los ajustes de precios que golpearan a los consumidores y su gasto. LG Electronics ya anunció un aumento de precio de 50 dólares por unidad en respuesta a la imposición de los citados aranceles por parte de Washington.



Contradiciendo el discurso de Trump, hay que decir que en una guerra comercial no hay una estrategia ganadora. Esto no significa que los legisladores estadounidenses deban evitar abordar las prácticas comerciales desleales. El mecanismo de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio fue diseñado precisamente con tal objetivo, y ha funcionado con bastante eficacia a lo largo de los años.



Todos resultan perdedores en las guerras comerciales, y tal vez esta sea la mayor ironía para un presidente que prometió a Estados Unidos que comenzaría a “ganar” nuevamente. El senador Reed Smoot y el representante Willis Hawley hicieron la misma vana promesa en 1930, lo que condujo a aranceles proteccionistas que exacerbaron la Gran Depresión y desestabilizaron el orden internacional. Por desgracia, una de las lecciones más dolorosas de la historia moderna ha sido prácticamente olvidada.

STEPHEN S. ROACH

© Project Syndicate

* Stephen S. Roach fue presidente de Morgan Stanley Asia, es economista jefe de la firma y profesor en Yale.