En 6 meses, Trump lleva ya tres jefes de comunicaciones

Este lunes en la mañana el presidente Donald Trump recurrió nuevamente las redes sociales para disipar un rumor que lo ha perseguido desde que llegó a la Oficina Oval¨.



"Ningún caos en la Casa Blanca", trinó el mandatario en alusión a los abruptos cambios de su gabinete de la semana pasada y la derrota legislativa que sufrió con el hundimiento de la reforma a la salud.



Solo horas después su portavoz, Sarah Huckabee, parecía confirmar lo contrario al anunciar la renuncia de Anthony Scaramucci, el nuevo Director de Comunicaciones de la Casa Blanca que lleva solo 10 días en su nuevo cargo. Convirtiéndose, de paso, en la tercera persona en ocupar el puesto en los solo 6 meses que lleva Trump en la presidencia.

Su rápida partida estremeció las redes sociales que se vieron plagadas de memes y comentarios sobre la brevedad de su reinado. "Más doloroso ha sido y más tiempo me ha durado una quemadura de sol que lo duro Scaramucci en la Casa Blanca", decía uno de ellos.



De acuerdo con Huckabee, el propio Scaramucci optó por dar un paso al costado para dar "un comienzo fresco y la posibilidad de construir su propio equipo de trabajo" al

nuevo Jefe de Gabinete de Trump, el general John Kelly.



¿Traducción? De acuerdo con múltiples fuentes en la administración republicana el propio Kelly puso su cabeza como condición para aceptar el cargo.



Kelly, que se venía desempeñando como Secretario para la Seguridad Interna, reemplazó a Reince Priebus luego que este tuviera que renunciar por sus constantes enfrentamientos con otros asesores de Trump, entre ellos el mismo Scaramucci.



Gran parte de este último drama se desató luego que un periodista de la revista The

New Yorker publicara el contenido de una conversación con el director de comunicaciones, amigo personal de Trump pero con muy poca experiencias en medios de comunicación salvo por sus apariciones como comentarista en la cadena Fox donde lo defendía a ultranza.



En la conversación, que el periodista reveló pues Scaramucci nunca le advirtió que era privada, el corredor de bolsa neoyorquino estaba furioso por que se había filtrado a la prensa una cena privada que había sostenido con el presidente.



En particular su rabia estaba dirigida hacia Priebus, a quien acusaba de no quererlo en la Casa Blanca utilizando todo una artillería de malas palabras que fueron publicadas de manera textual. Y no solo eso. Amenazaba también con cortarle la cabeza a todo el equipo de comunicaciones en su conjunto (más de 100 personas), si el periodista no le revelaba su fuente (algo que no hizo) y le anticipaba que en su nuevo cargo solo recibiría órdenes del presidente cuando se supone que el Director de Comunicaciones al igual que todos los altos asesores de la administración le responden al Jefe de Gabinete.

A la paliza verbal contra Priebus siguió otra contra Steve Bannon, el Estratega en Jefe de Trump, de quien dijo le "encantaba lamerse su propio miembro" tratando de explicar con eso que solo pensaba en su propia fama y no en el éxito de la administración.



Para Kelly, según funcionarios del gobierno, Scaramucci era una "bala perdida" que carecía de la disciplina necesaria para ejecutar su visión y que había ¨quemado¨ su credibilidad en el intercambio que publicó la revista.



Así mismo, obviamente, al general tampoco le cayó en gracia que Scaramucci se jactara de solo responderle al presidente. Algo que quedó en evidencia cuando a Huckabee se le preguntó si Kelly contaba con autoridad sobre todos los asesores o solo algunos. "El General tiene autoridad total para operar en la Casa Blanca y todo el personal le responderá le reportará. Eso incluye a todo el personal", dijo la funcionaria cuando se le pidió precisar si Ivanka Trump (hija de Trump) Jarred Kushner (yerno) y Bannon también le responderían.



Esas declaraciones, sumadas a la sorpresiva destitución de Scaramucci, indicarían que el general tendrá, de momento, amplios poderes en la administración.



El ya exdirector de comunicaciones era muy cercano a Trump, hasta socio en algunos negocios, y los unía su origen neoyorquino. Y había decidido traerlo a la Casa Blanca pues no estaba a gusto con la manera como Sean Spicer, su portavoz, lo defendía en público (Spicer renunció minutos después de hacerse oficial la llegada de Scaramucci).



Que pese a ello haya decidido destituirlo a sabiendas del impacto que eso tendría en la ya caótica imagen de su gestión habla por sí solo del perfil y la estatura con la que entra Kelly.



Ex jefe del Comando Sur, el general es reconocido por su capacidad organizativa y su estilo directo. Muchos en el Congreso, especialmente los republicanos, aplaudieron su nombramiento y lo ven como el hombre que finalmente pondrá orden en la mansión presidencial.



El ingreso de Kelly también puede ser positivo para Colombia, país al que lo unen años de trabajo en las épocas del Plan Colombia.



En una entrevista reciente concedida en exclusiva a este diario, Kelly afirmó que defendería con ahínco la continuación de la ayuda para el país ahora que se está entrando a la fase de implementación de los acuerdos de paz.



Pero en esa misma entrevista y a lo largo de los años, también ha dejado claro que no confía en las Farc, lo cual garantiza que estará muy atento a potenciales incumplimientos del grupo guerrillero.





SERGIO GOMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington