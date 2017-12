¿Por qué EE. UU. invirtió US$ 22 millones para investigar ovnis?

En esta edición del podcast 'Al Cierre', el análisis de las revelaciones que hizo el diario 'The New York Times' sobre las inversiones que ha hecho Estados Unidos en programas de investigación de objetos voladores no identificados. ¿Continuará la administración de Donald Trump con esta alta inversión?

Además, el subeditor de la sección Política, Jorge Enrique Meléndez, resalta lo más llamativo de la encuesta de intención de voto revelada este domingo por EL TIEMPO, en la que resalta el segundo lugar del candidato uribista Iván Duque, del Centro Democrático. Por otro lado, Sergio Fajardo es el único que muestra una imagen positiva más alta que la negativa.



Escuche también los ecos del triunfo de Millonarios, que ganó su estrella número 15 frente a un Santa Fe que lucía favorito, pero sin mucha distancia en nómina y rendimiento. La editora de Futbolred destaca la labor de Miguel Ángel Russo, el director técnico albiazul.



Finalmente, lo último sobre las negociaciones del salario mínimo, del que pocas noticias han tenido los colombianos en los últimos días.

EL TIEMPO