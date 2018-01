Discurso de Donald Trump vuelve a dejar un país dividido y expectante

Igual o peor de dividido. Así quedó Estados Unidos luego del discurso sobre el estado de la Unión pronunciado por el presidente Donald Trump el martes en la noche y en el cual llamó a la unidad nacional mientras insistía en las políticas que tanto conflicto han generado en su primer año de gobierno.

Buena parte del liderazgo del partido republicano, como se esperaba, aplaudió su desempeño y lo llamó “presidenciable” y hasta “generoso”. Pero, entre los demócratas y principales medios de comunicación, la reacción fue inversa. Si bien algunos destacaron el tono y decoro de sus palabras –inusual en Trump–, catalogaron su discurso como “palabras vacías que solo demuestran que puede leer de un teleprómter”, pero no corresponden con sus actos en el campo.



“Trump es un cínico. Se pasó todo el año dividiendo al país, atacando sus instituciones y maltratando a sus rivales, y ahora quiere ser visto como presidente de la unidad”, dijo Kamala Harris, legisladora por California, para quien Trump volverá a ser el que todos hemos conocido en un abrir y cerrar de ojos.



El diario The Washington Post tituló su editorial ‘Un discurso divisivo y engañoso’, en el cual considera que aunque se vio bien en la superficie, estuvo lleno de ofensas que demuestran que no piensa cambiar.



“Trump no pudo evitar, ni siquiera por una hora, caer en ataques contra sus antecesores e insistir en temas que dividen al país. Y ofreció pocas esperanzas de que sus políticas durante el segundo año sean más constructivas que las del primero”, dice el editorial.

En su gran mayoría, las principales críticas le cayeron por el manejo del tema migratorio.



Para diarios como The New York Times y cadenas como CNN, Trump equiparó a las pandillas criminales del MS-13 (Mara Salvatrucha) con la comunidad de inmigrantes y los cientos de miles de dreamers, personas que llegaron ilegalmente al país siendo muy jóvenes y cuyo futuro está en el limbo desde que Trump acabó con un programa que les permitía permanecer en EE. UU.



En su discurso, el presidente insistió además en una propuesta de línea dura que presentó la semana pasada al Congreso y en la cual ofrece un camino a la ciudadanía para 1,8 millones de ellos, pero exigiendo a cambio una multimillonaria inversión para construir un muro en la frontera y una serie de reformas del sistema migratorio que bloquearían el ingreso de casi 50 % de las personas que se radican legalmente en EE. UU. cada año.



Una encuesta de CNN demuestra la división de los estadounidenses frente al discurso de Trump. El 48 por ciento dijo haber tenido una reacción positiva, pero es la cifra más baja para el primer discurso sobre el estado de la Unión de un presidente.



No pasaron ni 24 horas cuando ambos partidos estaban enfrascados en disputas en relación con la investigación que se adelanta por la intervención de Rusia en la campaña presidencial de EE. UU. y la posible coordinación con la campaña de Trump.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington