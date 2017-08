La amenaza militar de Trump es un balón de oxígeno para Maduro

Nadie esperaba que horas después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, advirtió a Corea del Norte que “las soluciones militares están listas”, como una respuesta a la amenaza nuclear que plantea Pionyang, mencionara también que no descarta una “intervención militar en Venezuela”.

El viernes el mandatario estadounidense puso en el mismo nivel a Caracas y a Pionyang al insinuar que la solución para los dos problemas –por un lado, el dosier nuclear y las amenazas del líder norcoreano Kim Jong-un y, por otro, la crisis política, social y económica que vive Venezuela, donde se ha dicho que el presidente Nicolás Maduro ha impuesto una “dictadura”– podría ser la misma: la demostración de la fuerza.



“Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar si es necesario”, dijo Trump desde su club de golf en Nueva Jersey. “Tenemos tropas en todo el mundo en lugares muy lejanos, Venezuela no está muy lejos y la gente está sufriendo y se está muriendo”, agregó.



Si bien desde el gobierno de Trump se han hecho declaraciones subidas de tono con respecto a la tensión que ha generado el lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte, su declaración sobre las “soluciones militares” fueron criticadas.



China, Rusia y Alemania, entre otros, pidieron muestras de prudencia en lugar de recurrir a las demostraciones de fuerza.

Pero al afirmar que no descarta una “opción militar” para Venezuela –donde la semana pasada se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, promovida por el presidente Maduro y cuestionada por ser ahora un suprapoder que busca cambiar la Constitución y controlar los poderes públicos– Trump se salió del libreto de Washington, desde donde se ha sancionado a Maduro y a los chavistas más cercanos para poner presión sobre el Gobierno venezolano.



Para algunos expertos, la advertencia militar de Trump es una “idea descabellada”. “La última invasión de EE. UU. en la región fue Panamá en 1989. Estamos en otra época. La Guerra Fría terminó y el presidente tiene que reconocer que no tiene sentido alguno. Sí hay una preocupación muy grande por lo que pasa en Venezuela, pero no es una amenaza para la seguridad nacional” de EE. UU., dijo a EL TIEMPO Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano.



En Caracas, las declaraciones de Trump fueron calificadas por el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, como una “locura” y de “supremo extremismo”.



De hecho, se estima que el mandatario de Venezuela y los chavistas radicales capitalicen la advertencia de Trump sobre una “opción militar” contra su país, pues “encaja en la narrativa de Maduro sobre la amenaza del imperio que usó Hugo Chávez”, apunta Shifter.



“Aunque no pase nada (militarmente), decirlo será utilizado por el régimen para justificar la represión y el totalitarismo, pues se dirá que están a punto de ser invadidos. Es muy preocupante aunque sea solo dicho. Puede fortalecer políticamente a Maduro y alejar a otros gobiernos”, puntualiza.



En Washington, el Pentágono dijo que el Ejército apoya los esfuerzos por proteger a sus ciudadanos y resguardar los intereses de EE. UU., pero que las insinuaciones del gobierno Maduro sobre planes de una invasión son “infundadas”.



Y el portavoz del Pentágono, Eric Pahon, aseguró que el organismo no ha recibido ninguna orden sobre Venezuela, tras los comentarios de Trump, quien –según informó la Casa Blanca– recibió una llamada de Maduro, pero no la aceptó.



“El presidente Trump con gusto conversará con el líder de Venezuela tan pronto la democracia sea restaurada en ese país”, dijo la presidencia estadounidense en un comunicado.



Lo cierto es que Venezuela ya había sido considerada una “amenaza inusual” en el gobierno del presidente Barack Obama, quien en 2005 declaró la emergencia en ese país latinoamericano, por la violación de derechos humanos, la persecución a los presos políticos y el uso de la violencia entre otros.



Pero con la “advertencia militar”, así como con Corea del Norte, Trump abrió una nueva puerta en la crisis de Venezuela, algo de lo que aún hay que esperar las consecuencias.

Rechazan amenaza de uso de la fuerza

Colombia, Perú, México y el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) rechazaron el uso de la fuerza en Venezuela ante la advertencia del presidente Donald Trump de una posible intervención militar por la crisis política y económica que atraviesa.



“Rechazamos medidas militares y el uso de la fuerza en el sistema internacional. Todas las medidas deben darse sobre el respeto de la soberanía de Venezuela a través de soluciones pacíficas” y es “urgente” mantener una salida pacífica a la crisis, dijo Cancillería colombiana.



