Aliados habrían cubierto relación de Trump con exmodelo de Playboy

Donald Trump sostuvo una relación extramatrimonial con una exmodelo de Playboy antes de ingresar a la política, y sus aliados utilizaron pagos y acuerdos legales para mantener los informes fuera de los medios, según un artículo de revista publicado por uno de los primeros escritores que informó sobre las acusaciones de abuso sexual contra el magnate del cine Harvey Weinstein.

Karen McDougal mantuvo notas escritas a mano sobre la relación, que según dijo comenzó en 2006, cuando Trump grabó un episodio de su reality show ‘The Apprentice’ en la Mansión Playboy, informó Ronan Farrow en un artículo de ‘The New Yorker’ publicado el viernes.



Ella habría recibido un pago de US$150.000 de American Media, Inc., la editorial de National Enquirer, por la historia que nunca se publicó. La historia de McDougal tiene similitudes con informes recientes de que el abogado personal de Trump, Michael Cohen, hizo un pago de US$130.000 antes de las elecciones de 2016 a Stephanie Clifford, una actriz de cine para adultos que aparece en la pantalla bajo el nombre de Stormy Daniels.



La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, no respondió de inmediato a un correo electrónico que solicitaba comentarios. "Esta es una historia antigua que es solo más de las noticias falsas. El presidente dice que nunca tuvo una relación con McDougal", dijo un portavoz de la Casa Blanca a ‘The New Yorker’ en un comunicado.

American Media está dirigida por David Pecker, quien sería un amigo cercano de Trump. Farrow dijo el viernes en NPR que el acuerdo ilustra la "influencia" que las publicaciones de Pecker tienen sobre "el presidente en ejercicio de Estados Unidos". "Ellos saben dónde están enterrados los cuerpos", dijo Farrow.



‘The New Yorker’ dijo que obtuvo notas de McDougal que detallaban como visitó a Trump en el Beverly Hills Hotel durante un periodo de nueve meses en 2006 y 2007. Siempre pidió bistec y puré de papa en estas reuniones y se ofreció a pagarle después de la primera vez que tuvieron relaciones sexuales, dicen sus notas, según el informe.



Weinstein, quien enfrenta una ola de acusaciones de agresión sexual que se remonta a la década de 1970, fue despedido de su estudio en octubre de 2017 después de que el diario ‘The New York Times’ y ‘The New Yorker’ publicaran relatos en los que las mujeres lo acusaban de acoso sexual y violación. Él ha negado cualquier actividad sexual no consensual.



BLOOMBERG