Trump, frustrado por abstención de fiscal en investigación sobre Rusia

Las de por sí tirantes relaciones entre Donald Trump y su fiscal General, Jeff Sessions, quedaron al rojo vivo esta semana luego de que el presidente expresó su enorme frustración por la decisión del exsenador de abstenerse de la investigación que su oficina adelanta sobre la intervención de Rusia en la campaña electoral del 2016.



Trump ya había expresado parte de su malestar hace poco más de un mes y se sabía, por filtraciones de la Casa Blanca, que al mandatario no le había gustado nada la movida de Sessions.

Pero el jueves, en una entrevista con The New York Times, el presidente se despachó sin amarras.



“Sessions nunca debió inhibirse. Y si lo pensaba hacer me lo debió decir antes y yo habría nombrado a alguien más. ¿Acepta el trabajo y luego sale con esas? Es extremadamente injusto –y eso es por usar una palabra suave– con el presidente”, dijo el republicano.



En marzo, Sessions decidió marginarse de la pesquisa sobre el rol de Rusia en la campaña luego de que The Washington Post reveló que el exsenador se había reunido con el embajador de Moscú en Washington, pero había omitido mencionar el encuentro durante sus audiencias de confirmación.



Aunque para esos días no era público que el FBI investigaba una posible coordinación de Rusia con la campaña de Trump para derrotar a la candidata Hillary Clinton, ya era un secreto a gritos.

El propio Sessions reconoció luego que en el Departamento de Justicia le habían recomendado abstenerse dado su rol en la campaña de Trump.



Sessions fue el primer senador del Partido Republicano que le ofreció su respaldo durante las primarias del partido en el 2016 y luego de convertirse en el candidato fungió como uno de sus asesores en relaciones internacionales.



Para Sessions se trataba de un tema muy complicado. El Fiscal General, como jefe del Departamento de Justicia, es a su vez la cabeza del FBI. Y aunque se supone que actúa de manera independiente, le debe algo de lealtad al presidente que lo nomina. Pero al mismo tiempo no tenía presentación mantenerse al frente de la pesquisa cuando él mismo era investigado.



Menos aún tras la revelación del Post, pues dio la impresión de que algo querían ocultar.



Pocas semanas después la cosa se puso peor. El director del FBI, James Comey, confirmó que Trump y la campaña sí eran blanco de investigación para determinar si habían coordinado con Moscú para desacreditar a Clinton.



Trump enredó aún mas el tema al destituir a Comey (quien lo investigaba) al forzar al segundo a bordo del departamento de Justicia, Rob Rosenstein, a nombrar a un Fiscal Especial para adelantar una investigación independiente sobre la posible colusión con Rusia y para determinar si Trump obstruyó la justicia cuando le cortó la cabeza a Comey.



Ese fiscal es Robert Mueller, exdirector del FBI, que también ha sido criticado por Trump pues algunas de las personas a las que ha contratado para su equipo tienen nexos con la familia Clinton.



Para Trump, que cree ser víctima de una “cacería de brujas”, todo este escándalo se habría evitado si Sessions no se hubiese inhibido.



El fiscal general exsenador dio una serie de declaraciones este jueves en las que insistió en que seguirá en su cargo pese a las críticas del presidente.



Si bien Trump puede destituir a Sessions –como hizo en el caso de Comey– sería una decisión sin antecedentes en la historia de EE.UU. que alimentaría aún más las sospechas que lo persiguen desde que ganó las elecciones y provocaría un rechazo caso generalizado del propio partido republicano.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Twitter: @sergom68