Air Canadá se disculpa por dejar sin silla a un niño de 10 años

Una “indemnización generosa” es lo que podría recibir la familia Doyle luego de que Air Canadá se disculpara por dejar sin asiento a un niño de 10 años que no pudo abordar un vuelo a Costa Rica luego de que este se hubiera sobre vendido.

El hecho, que se suma a los controversiales casos de los vuelos ‘overbooking’ con United Airlines, se presentó en marzo cuando la familia canadiense viajaba de Chalottetown (Canadá) a la Isla del Príncipe Eduardo en Costa Rica. La familia relató a la cadena local CBC que había comprado los tiquetes de vuelo en agosto de 2016, pero en marzo, un día antes del vuelo, no pudieron seleccionar el asiento para el menor.

Para buscar una solución, la familia se comunicó vía telefónica con la aerolínea pero no logró arreglar el asunto, por lo que según la mamá del menor, tuvo que ir al aeropuerto. Ya ahí fue informada por la compañía que su hijo se había quedado sin silla en el avión debido a que el vuelo se sobre vendió.



La madre preguntó si podía ceder su puesto para su hijo pero la respuesta no fue la esperada. “Me respondieron que, aunque podíamos renunciar a nuestro asiento, no había ninguna garantía de que fuera a ser para mi hijo", relató a medios locales.

Además, añadió que el empleado que la atendió aseguró que probablemente el asiento se lo podrían dar a un cliente habitual de la aerolínea y no a su hijo.



"El agente nos dijo que el avión sólo tenía 28 puestos, pero que los 34 tiquetes se habían vendido", señaló la familia.

La solución de la familia

Buscar una alternativa para que todos pudieran viajar le salió prolongada y costosa a la familia Doyle.



El padre y el niño decidieron tomar otro vuelo en la ciudad de Moncton –a dos horas en carro desde Chalottetown- con el fin de conectar con la familia completa en Montreal. Sin embargo, el vuelo que Brett y su hijo Cole debían tomar fue cancelado, por lo que tuvieron ir a Hailfax a buscar otro vuelo y dormir en esa ciudad. En total, una noche en hotel y cerca de 750 dólares gastados.



Para indemnizar ese dinero y el resto de incomodidades, la aerolínea habría ofrecido un pago de 1.200 dólares con vigencia de un año para futuros viajes, según el diario local ‘The Star’. Sin embargo, los Doyle pidieron una compensación de más de 1.800 dólares y el reembolso de los gastos causados por el ‘overbooking’.



"Sin sonar codicioso, lo que realmente me gustaría es hacer el viaje que habíamos planeado durante tantos meses y este ‘voucher’ no lo va a suplir", dijo el padre a la prensa local.



Hasta el momento, aparte de la “indemnización generosa” que apuntaron medios como ‘The Guardian’, se conoce una respuesta de la aerolínea en un correo electrónico de la portavoz de la compañía: "Estamos tratando de averiguar qué salió mal y nos hemos disculpado con el señor Doyle y su familia, además de haberles ofrecido una compensación muy generosa por los inconvenientes".



Los padres se declararon indignados. "Gastamos cientos, si no miles de dólares, en un billete de avión y no nos garantizan ni un asiento, así que mi pregunta es ¿qué es lo que estamos pagando?", dijo la Shanna, madre de Cole. "Hasta que no salimos en los medios no se pusieron en contacto con nosotros", aseguró Brett.



ELTIEMPO.COM