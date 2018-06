Aerolíneas de EE. UU. no quieren llevar a niños separados de padres

Las principales aerolíneas de Estados Unidos pidieron al Gobierno que no use sus vuelos para transportar a niños migrantes que han sido separados de sus padres como resultado de la política de inmigración del presidente Donald Trump.

American Airlines dijo que "el proceso de separación familiar que ha sido ampliamente informado no concuerda con los valores de American Airlines: unimos a las familias, no las separamos y además no queremos beneficiarnos de ello". "No sabemos si el gobierno federal utilizó nuestros aviones para ese fin, pero estaríamos muy decepcionados al saber que este fue el caso", dijo la empresa.



La empresa Southwest Airlines dijo que "no deseamos involucrarnos en el proceso de separar a niños de sus padres. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a cualquiera que tome ese tipo de decisiones de viaje para que no use Southwest Airlines".



Por su parte, Óscar Muñoz, presidente de United dijo que "el objetivo de nuestra empresa es conectar a las personas y unir al mundo", por lo tanto, esta política está "en profundo conflicto con nuestra misión y no queremos tener nada que ver con todo esto".

United asks U.S. government not to fly separated immigrant children on our aircraft. pic.twitter.com/MPPbhO6aqV — United Airlines (@united) 20 de junio de 2018

El Departamento de Seguridad Nacional criticó las decisiones de las aerolíneas y dijo que era "desafortunado" que las empresas "ya no quieran trabajar con los valientes hombres y mujeres del departamento para proteger a los viajeros".