Futuro Secretario de Estado de EE. UU. ve a Rusia como 'un peligro'

En la audiencia de confirmación de su cargo como Secretario de Estado, Rex Tillerson, ex director de Exxon Mobil Corp, dijo ante la Comision de Relaciones Exteriores del Senado de EE. UU. que “se justifica que nuestros aliados de la OTAN estén alarmados ante una Rusia resurgente".

Al mismo tiempo, Tillerson, de 64 años, atribuyó la agresividad de Rusia a una falta de liderazgo estadounidense, donde resaltó las "señales débiles y ambiguas” del gobierno saliente.

Una postura distinta a la de Trump

Estas observaciones de Tillerson van en contravía de las declaraciones de Trump, quien dijo que llevaría una relación más amistosa con el presidente ruso, Vladimir Putin.

De la misma forma, representan un fuerte vuelco para el magnate del pretróleo, quien invirtió miles de millones de dólares en los tiempos de vacas gordas del crudo en Rusia, y hace apenas tres años y medio fue galardonado por dicho país con la Orden de la Amistad. Es más, una de las medidas más decisivas de Tillerson como máximo responsable y presidente de Exxon fue convertir a Rusia en el proyecto de exploración más grande de la empresa.

Sin embargo, ahora enfrenta el desafío de garantizar a los legisladores que puede promover los intereses más amplios de la política exterior estadounidense después de 41 años de carrera en Exxon, la companía de energía más grande del mundo por valor de mercado.

No hubo mención sobre los hackeos

En su declaracion, Tillerson también dijo que Rusia actuó en contra de los intereses estadounidenses y transmitió la necesidad de "un diálogo abierto y franco" para que "sepamos cómo trazar nuestro rumbo".

No obstante, no mencionó las conclusiones de la inteligencia estadounidense que afirman que Rusia hackeó la campaña presidencial del año pasado y filtró documentos, en lo que, para los organismos de espionaje, fue un esfuerzo por ayudar a Trump a ganar las elecciones.

En un guiño a los senadores de ambos partidos, que buscan restricciones más rígidas para Rusia después de la piratería informática, Tillerson afirmó que Estados Unidos debería utilizar "la ayuda y las sanciones económicas como instrumentos de la politica exterior cuando corresponda".

Es preciso recordar que Exxon se vio afectada por las sanciones contra Rusia, pues retrasaron sus planes de perforación en ese pais. Tillerson dijo que está tratando de explicar lo que él llama el "nuevo compromiso audaz" de Trump con el fin de promover las prioridades estadounidenses en el exterior.

Críticas contra Cuba y China

Tillerson también criticó a Cuba y advirtió que Washington no ha hecho rendir cuentas a La Habana por la falta de compromisos en derechos humanos. "Nuestro reciente acuerdo con el gobierno de Cuba no fue acompañado por ninguna concesión importante en derechos humanos. No los hemos hecho rendir cuentas por su conducta", dijo.

Sobre China, señaló que Pekín no ha sido un socio confiable de Estados Unidos para presionar a Corea del Norte por su programa nuclear. "China no ha sido un socio confiable para usar su influencia a fin de contener a Corea del Norte".

Al mismo tiempo, el discurso trazó una visión de la política exterior que discrepa con la de Trump en aspectos importantes. Tillerson dice que el mundo corre el riesgo de hundirse "más en la confusión y el peligro sin el liderazgo estadounidense”, en tanto Trump considera que Estados Unidos ha abarcado demasiado y necesita una politica de "Estados Unidos Primero".



Bloomberg y AFP (Estados Unidos).