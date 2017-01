Redes sociales de la Casa Blanca ya son de Trump

Los dos primeros perfiles en registrar cambios significativos en la presidencia de los Estados Unidos, fueron las cuentas de Twitter de @Potus y @Flotus. Alrededor del medio día – hora colombiana – las fotografías de Barack y Michelle Obama fueron reemplazadas por las de Donald y Melania Trump, tal como lo había anunciado la red social en días anteriores.

De igual forma, quedaron activas las cuentas @Potus44 y @Flotus44, en las cuales quedaron archivados los mensajes que durante su mandato fueron publicados por Barack y Michelle. Aunque siguen conservando el mismo número de seguidores, los trinos quedaron en cero. Fue así como se registró el primer trino de Donald Trump como Presidente, en este menciona su discurso y remite a los seguidores a visitar su página personal de Facebook, donde se encuentra público.

Por su parte, el último tuit del ya expresidente Barack Obama bajo la cuenta de Potus y por lo tanto, el primero en su nuevo perfil Potus44, habla del “creer”. “Todavía te pido que creas – no en mi capacidad para lograr el cambio – Pero si en la tuya. Yo creo en el cambio porque creo en ti”.

I'm still asking you to believe - not in my ability to bring about change, but in yours. I believe in change because I believe in you.