Las promesas del Trump candidato: lo real y lo imposible

Donald Trump, el presidente del país más poderoso de la Tierra, tiene el apoyo mayoritario del Congreso. Así, a diferencia de lo que sucedió con su antecesor, Barack Obama, el nuevo habitante de la Casa Blanca, en teoría, se hace más influyente y le será menos difícil cumplir con sus promesas.

Pero por ahora es un misterio qué tanto Trump podrá imponer sus promesas más radicales porque, aunque los republicanos son mayoría, hay sectores importantes del partido que no están de acuerdo con muchos de los compromisos de campaña y los ven como un tiro en el pie para el país.

Por ejemplo, echar para atrás el deshielo con Cuba significaría que empresarios estadounidenses perderían la oportunidad de negociar con la isla en condiciones favorables. O, incluso, hacer regresar con presiones líneas de producción de México a EE. UU. podría lanzar un brote alcista e inflacionario, en un escenario incierto para la economía mundial.

Llevar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén podría inflamar la región y dejar al país sin autoridad moral para mediar en el largo conflicto, y ni qué decir de una eventual guerra económica con China, en la que tendría muy poco que ganar y sí mucho que perder y, de paso, dejaría al borde del colapso la economía mundial.

Daniel Ureña, presidente de The Hispanic Council, un centro de pensamiento independiente que promueve las relaciones entre la comunidad hispana de EE. UU. y España, le dijo a EL TIEMPO que “muchas de las propuestas de Trump son meras vaguedades, ya que no ha concretado cómo lo va a hacer, y, por tanto, es difícil predecir cuáles podrá cumplir y cuáles no. Desde que ganó las elecciones hemos escuchado mensajes contradictorios de Trump y su equipo”.

Según el analista, “a lo largo de la campaña presidencial, Trump realizó numerosas promesas, algunas de las cuales es muy difícil que pueda cumplir. Sin embargo, hay otras que tratará de honrar”, como por ejemplo, hacer algunos kilómetros de valla en la frontera con México.

Si el Congreso no va en su misma dirección, el mandatario también podría tomar medidas unilaterales a través de órdenes ejecutivas, como a las que Obama acudió, especialmente en lo relacionado con acuerdos comerciales a fin de imponer impuestos u otras restricciones a las importaciones o incluso retirar al país de la Organización Mundial del Comercio.

Pero tantas y tan polémicas fueron sus propuestas que los analistas dicen que al final el pragmatismo propio de un empresario va a terminar imponiéndose.

HOLMAN RODRÍGUEZ M.

Redacción Internacional

En Twitter: @holmanrodriguez