Con protestas recibirán al magnate inquilino de la Casa Blanca

Las protestas en las ceremonias de posesión en EE. UU. no son propiamente una anomalía. Las sintió George W. Bush tras su apretada victoria contra Al Gore en el año 2000, y Richard Nixon en 1973, en su segundo mandato, por la presencia del país en la guerra de Vietnam.

Pero las que se están generando en torno al inicio de la administración Trump son de otro calibre, quizá históricas.

De acuerdo con las autoridades, cerca de 100 grupos se han organizado para hacer presencia en la capital estadounidense a lo largo de este fin de semana. (Lea también: Posesión de Trump, entre la expectativa y los desplantes)

Y aunque algunas de ellas son de simpatizantes, en su mayoría se trata de grupos de oposición que aún rechazan su victoria en las elecciones del año pasado.

Y los hay de todos los estilos. Una de las más serias es #DisruptJ20, que se estima contará con más de 15.000 personas y cuyo objetivo es sabotear los eventos de la posesión a través de cadenas humanas para bloquear calles y otras estrategias.

Not My President (No eres mi presidente) es otro grupo de estudiantes que se armó a través de Facebook y dice contar con unos 20.000 miembros listos para aguarle la fiesta al nuevo presidente. (Además: En la víspera de su investidura, Trump promete unir a EE. UU.)

También hay otras que se destacan por lo curiosas. DCMJ, un grupo que defiende el uso de la marihuana, piensa distribuir 4.200 cigarrillos con la droga entre los asistentes a la posesión. La idea es que todos los enciendan al mismo tiempo cuando vayan ya cuatro minutos y 20 segundos del discurso de Trump. Washington aprobó el uso de la marihuana con fines recreativos en el 2015, pero existe el temor de que el magnate decida aplicar en la ciudad las leyes federales que prohíben su producción, venta y consumo.

Pero, sin duda, la más grande de todas será mañana, cuando cerca de 200.000 personas se congregarán en el centro de la ciudad para protestar por el sexismo de Trump contra las mujeres.

Las marchas, además, no serán exclusivas de Washington: más de 50 ciudades en todo el país tienen previsto protestas para esta semana.

Este jueves, en Nueva York fueron miles los que acompañaron al director de cine Michael Moore y los actores Alec Baldwin y Mark Ruffalo en una marcha frente a la torre Trump, en Manhattan.

De acuerdo con las autoridades, para los eventos en Washington se espera el flujo de unas 900.000 personas, entre las cuales un porcentaje importante serían manifestantes en contra y a favor de Trump. (También: Hispanos, preparados para próximas medidas de Trump)

Ante este escenario, el gobierno de la ciudad piensa desplegar un impresionante dispositivo de seguridad, el cual incluye a casi a 30.000 agentes, entre policías, agentes del Servicio Secreto, miembros de la Guardia Nacional y otros.

En total, se estima que EE. UU. gastaría 100 millones de dólares solo en este andamiaje de seguridad, que incluye el cierre de calles en un perímetro de unos 5 kilómetros alrededor del Congreso, que es donde Trump hará el juramento.

Así mismo, habrá restricción de vuelos aéreos y trenes durante las horas de la ceremonia.

De acuerdo con Jeh Johnson, secretario para la Seguridad Interna, si bien no existe una amenaza “específica o creíble” de atentado terrorista, el énfasis de las autoridades estará en la acción de algún ‘lobo solitario’, como sucedió recientemente en el aeropuerto de Fort Lauderdale.

MUNDO