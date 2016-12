'Justicia colombiana dirá si uniformados cometieron delitos'

Human Rights Watch, una de las ONG de Derechos Humanos más influyentes del continente, dio a conocer el martes en Washington un informe donde afirma que hay “evidencia inédita” que involucra al general en retiro Mario Montoya, excomandante del Ejército, en la promoción de los llamados ‘falsos positivos’.



La ONG afirmó que tuvo acceso a la versión entregada por seis generales a la Fiscalía en la que confirmarían la responsabilidad del general.

“Estos testimonios sugieren de manera convincente que el general Montoya sabía, o como mínimo contaba con información que demuestra que debería haber sabido, sobre los casos de falsos positivos cometidos bajo su mando, y no tomó medidas para impedir que siguieran ocurriendo”, se lee en el texto.



El martes, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, afirmó que “es la justicia la que dice qué colombianos uniformados son o no responsables de hechos delictivos. En estos casos hay que ahondar en ese concepto; lo que diga la Fiscalía, lo que digan los jueces será lo que acataremos”.



Y agregó: “Por supuesto, tenemos que respetar esa formalidad, tiene que ser de la justicia de donde provengan esas órdenes. No vamos a actuar sobre carreras militares de personal retirado o sobre oficiales activos, simplemente por cuenta de acusaciones que no provienen de la justicia”.

Las versiones

De acuerdo con HRW, durante los casi tres años que Montoya estuvo al mando del Ejército las ejecuciones extrajudiciales alcanzaron cifras sin precedentes. “Al menos 2.500 civiles habrían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales durante ese periodo, en su mayoría por soldados del Ejército”.



La ONG cita, por ejemplo, una declaración del general Jorge Salgado Restrepo, actual comandante de la Séptima División, en la que dice que el general Montoya debió haber sabido sobre los “falsos positivos” y no tomó medidas razonables para prevenir o castigar estos crímenes.



Así mismo, el general (r) Gustavo Matamoros, jefe de operaciones de Montoya, habría dicho, según HRW, que le advirtió sobre irregularidades en las bajas en combate en el 2008, pero Montoya no adoptó medidas al respecto.



“Si alguien estaba enterado de todo lo que estaba pasando era el general Montoya. A pesar de que digan que él no sabía nada, si alguien no le llegaba a reportar a él… ese tipo firmaba su sentencia de muerte, prácticamente. De tal manera que a él se le informaba absolutamente todo”, dice Matamoros en un extracto de su testimonio que publica la ONG.

El informe también cita al general Fredy Padilla de León, quien le habría dicho a la Fiscalía que el Ejército recibió múltiples denuncias de “procedimientos que eran incorrectos” –tanto de la Cruz Roja como de la ONU– y que Montoya estaba al tanto de esos reclamos.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO