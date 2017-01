'Republicanos y demócratas deben unirse para frenarlo'

¿Las nuevas políticas que anunció Trump son legales?

A la fecha, cuatro jueces han desautorizado las medidas anunciadas por el presidente porque presentan problemas constitucionales. Por ejemplo, la Ley de Inmigración y Nacionalidad, de 1965, dice que el Gobierno no puede discriminar con base en el origen, y en ese sentido las decisiones de Trump van en contra de ella. Existe otra ley que dice que los poseedores de permanencia legal tienen derechos similares a los de los estadounidenses.



¿Trump puede ignorar las leyes de su país?

Probablemente el mandatario apele esos alegatos de los jueces o lleve los fallos a la Corte Suprema. Aunque, por el momento, en la Corte todavía no hay una mayoría absoluta de conservadores, por lo que seguramente falle en su contra. Pero no lo sabemos con certeza. Es muy probable que gran parte de las medidas que tome Trump tengan que ser echadas para atrás.



¿Eventualmente, estos recursos lograrán frenarlo?

Esa es la gran incógnita ahora. Una posibilidad es que Donald Trump siga adelante e ignore la justicia, lo que tendría mucho que ver con la Corte Suprema, por lo que el mandatario va a nombrar prontamente a un jurista que lo respalde. Pero, aun así, creo que la mayoría de los miembros de la Corte, incluso los que son de la derecha, quieren cuidar la Constitución.



Creo que la única posibilidad sería que suficientes miembros del Partido Republicano se rehusaran a seguir las directrices de la administración Trump y, finalmente, se unan con los demócratas. A corto plazo no veo que eso vaya a pasar, pero posiblemente a mediano plazo sí, dependiendo de cuán descabelladas vayan a ser sus políticas tanto a nivel local como internacional.



¿Otras comunidades podrían resultar afectadas por las medidas migratorias?

Es muy probable, pero no lo ha hecho todavía, entonces no sabemos; eso es justamente un problema de Trump, que es impredecible y que el sistema, tal y como existe ahora en Estados Unidos, solo puede reaccionar en contra de lo que el presidente haga, pues le es muy difícil prevenir y evitar los problemas que él pueda causar con sus órdenes ejecutivas, que podrían ser ilegales. Ahí es donde vamos a ver si las instituciones democráticas son resistentes a las medidas de Trump.



¿Trump está poniendo a EE. UU como blanco de un ataque terrorista?

Creo que es una posibilidad para ellos de demostrar su poderío, pero la comunidad musulmana en general quiere la paz.



No creo, de todos modos, que puedan hacerlo porque la inteligencia estadounidense sobre extremismo islámico es bastante buena. Lo que sí puede ser es que haya gente que se autorradicalice dentro del país y comience a efectuar ataques, pero eso sería un grave error porque le daría aún más poder a una administración xenófoba para decir: Ven, tenía razón, todos son extremistas, todos son malos y hay que sacarlos.

EL TIEMPO