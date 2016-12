EE. UU. niega apoyar a grupos terroristas en Siria, como dijo Erdogan

La embajada de Estados Unidos en Ankara hizo público este miércoles un comunicado en el que niega categóricamente que Washington proporcione apoyo a "grupos terroristas" como el Estado Islámico (EI) o las milicias kurdas, tal y como aseguró el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Lea: Turquía y Rusia anuncian un acuerdo de alto el fuego en toda Siria

"El Gobierno de Estados Unidos no apoya a Dáesh (acrónimo en árabe del Estado Islámico). No ha creado ni ha apoyado a Dáesh en el pasado. Las afirmaciones de que lo apoya no son ciertas", constata el comunicado, accesible en turco e inglés en la web de la embajada.

Erdogan se quejó el martes de que la Coalición antiyihadista, una iniciativa militar fundada en 2014 y compuesta por 68 países, entre ellos Turquía, y encabezada por Estados Unidos, no solo no hace lo suficiente para acabar con el Dáesh sino que respalda a "grupos terroristas".

Citó en la misma frase el propio grupo yihadista y sus enemigos encarnizados, las milicias kurdosirias Unidades de Defensa Popular (YPG) y su brazo político Partido de la Unión Democrática (PYD), que son reconocidos aliados de Estados Unidos en la lucha contra el Dáesh.

A las YPG y el PYD los considera terroristas Ankara por sus vínculos con el grupo armado Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), activo en suelo turco. "¿Que dijeron las fuerzas de la Coalición? 'Lucharemos contra Dáesh con toda nuestras fuerzas'. Incluso nos acusaron de apoyar a Dáesh. Pero ahora ya no hay nada de eso.Al contrario: ellos apoyan a organizaciones terroristas como YPG y PYD, incluido Dáesh", dijo Erdogan. "Es muy obvio, está todo documentado, tenemos imágenes, fotografías, vídeo y documentos", dijo, sin aclarar a qué tipo de apoyo o qué grupo armado se referían.

La embajada ha respondido de forma igualmente categórica: "El Gobierno de Estados Unidos no ha proporcionado armas ni explosivos al YPG ni al PKK, punto". Contradice así un comunicado del Pentágono que en octubre de 2014 afirmaba que aviones militares estadounidenses habían lanzado desde el aire paquetes de "armas, munición y medicinas, proporcionados por las autoridades kurdas en Irak" a "las fuerzas kurdas" que defendían en aquel momento la ciudad siria de Kobane contra el asedio del Dáesh.

El comunicado de la embajada agrega que Washington continúa trabajando estrechamente con Ankara para determinar cómo derrocar a Dáesh, en una aparente respuesta a la reiterada queja del Gobierno turco de que la Coalición no ayuda a las tropas turcas en Al Bab, un bastión de la milicia yihadista en el noroeste de Siria. "Esto incluye discusiones sobre cómo podemos apoyar mejor a la oposición siria y a las fuerzas turcas que se enfrentan al Dáesh alrededor de Al Bab", detalla el comunicado.

Estambul (EFE)