La desigual batalla que Donald Trump le plantea a México por el muro

En un abrir y cerrar de ojos, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, quedó en un laberinto del que será muy difícil encontrar la salida, luego de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, elevó a niveles históricos las tensiones diplomáticas entre los dos países al firmar una orden ejecutiva para construir un muro en la frontera sur y amenazar con hacérselo pagar a los mexicanos, a través del cobro de un impuesto del 20 por ciento a todos los productos que lleguen del país latinoamericano.

Todo en una mezcla de feos gestos diplomáticos y humillaciones que tienen desconcertado al gobierno de Peña Nieto, quien, a juicio de muchos, fue ingenuo al, primero, invitar a Trump cuando era candidato, y luego, al enviar a su canciller y a su ministro de Finanzas a tantear de buena fe una negociación mientras el mandatario recién posesionado anunciaba su decisión de levantar un muro. Pero ni así el gobierno de Peña Nieto canceló la visita a la Casa Blanca, que estaba planeada para el martes próximo.

Solo cuando Trump tuiteó que si los mexicanos no estaban dispuestos a pagar por el muro, era mejor que Peña Nieto no lo visitara, fue que el gobierno anunció que desistía de la reunión.

Los comentaristas en México ponen esta crisis al nivel de “dos de los momentos más críticos y peligrosos en esta vecindad”, según explica Salvador García en una columna en El Universal: la declaración de independencia de Texas en 1836 y su anexión a EE. UU., “que llevó a una guerra que terminó con la pérdida de la mitad del territorio mexicano tras la firma del tratado de Guadalupe-Hidalgo en 1848. Y en 1847, cuando el ejército estadounidense invadió México entrando por el puerto de Veracruz y se tomó la Ciudad de México”.

De acuerdo con su portavoz, Sean Spicer, si Trump impone “una tarifa del 20 por ciento a las importaciones, que el año pasado fueron de 316.000 millones, se recuperarían unos 10.000 millones anuales y con eso se construiría el muro sin problema”, dijo.

El mismo portavoz aclaró luego que eso era solo una opción con la que contaban, pero que no habían tomado una decisión al respecto. Que podía ser el 18 o el 5 por ciento. Lo cierto es que ese impuesto no se puede aplicar de forma inmediata, puesto que está vigente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta), firmado por EE. UU., Canadá y México hace más de dos décadas. Y por otro lado, dicho arancel sería parte del paquete de una anunciada reforma tributaria que tendría que pasar por el Congreso.

La idea desató un alboroto, pues una medida unilateral de esa magnitud generaría grandes efectos en ambas economías. Aunque el 80 por ciento de las exportaciones mexicanas tienen como destino EE. UU., las exportaciones de este país hacia su vecino no son de poca monta: unos 237.000 millones de dólares anuales, que representan casi el 16 por ciento del total de las exportaciones mundiales de EE. UU.

EE. UU., por el tamaño de su economía, está en mejor posición que México en caso de una guerra comercial. Además, Washington podría elevar nuevos impuestos al envió de remesas (que suman unos 25.000 millones de dólares anuales). Pero no hay duda de que tal escenario también generaría desempleo en EE.UU. e inflación. Es decir, los dos perderán.

“Hay que saber si habrá entendimiento y posibilidades de diálogo o cada quien va a tener una relación sujeta a los intereses unilaterales. Si es así, México tendrá que hacer un plan B muy sofisticado: ir tomando las medidas necesarias para la nueva relación. Con el agravante de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte pueda desaparecer”, dijo a EL TIEMPO el exdiplomático y columnista Enrique Berruga Filloy.

El dilema que se le plantea a Peña Nieto no es de poca monta, pues no solo se está enfrentando a su principal socio comercial, sino que a nivel interno hay dudas de sus capacidades para dirigir al país en esta especial coyuntura; de ahí que no falten las voces que apelen a un nacionalista pacto de unidad o a aplicar medidas de retorsión, como la de dejar de controlar a los inmigrantes centroamericanos que quieren llegar a ese país o hacerse los de la vista gorda con el narcotráfico, e incluso repatriar los enormes capitales mexicanos en EE. UU., y, sí o sí, diversificar sus alianzas comerciales.

En el caso de Trump, se trata de una de sus principales promesas de campaña, y si algo ha demostrado en estos días, es que intentará complacer a su base. Pero tiene un problema adicional: el muro costará, al menos, 25.000 millones de dólares, que en principio saldrían del bolsillo de los estadounidenses y con el añadido de que muchos creen que es una obra inútil. Así mismo, podría desatar una disputa con el ala más conservadora de su partido, cuya plataforma en la última década ha sido reducir el déficit y no aumentarlo. De hecho, varios congresistas republicanos salieron anoche a fustigar a Trump por pelear con su tercer socio comercial y por el impuesto.

La mayoría de expertos cree que en el fondo las amenazas de Trump están dirigidas a ganar espacio en la renegociación que ha planteado del Nafta. Si lo logra, y obtiene esas ventajas, podrá decir que México pagó el muro por la vía de la renegociación del Nafta. Pero el costo de una guerra comercial con México y la ya anunciada en campaña contra China plantean un escenario cuyas consecuencias quizás Trump, en su retórica tuitera, aún no ha acabado de dimensionar.

SERGIO GÓMEZ MASERI* y Redacción INTERNACIONAL

*Corresponsal de EL TIEMPO

Washington