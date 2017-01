Donald Trump ya reemplazó a Barack Obama en el museo Madame Tussauds

Donald Trump ya desplazó a Barack Obama, al menos en el museo de cera Madame Tussauds de Londres, donde este jueves se presentó su efigie con el característico cutis anaranjado del magnate.

La estatua del presidente electo, con expresión esquiva en el rostro y vestido de traje azul marino, camisa blanca y corbata roja, ya preside en la reconstrucción del Salón Oval de la Casa Blanca del popular museo londinense. (Lea también: 'Pese a su fama, Trump se queda sin celebridades en su fiesta inaugural')

De pie, con las manos sobre el cinturón, el Trump de cera lleva como el real una escarapela con la bandera de Estados Unidos en la solapa.

Los especialistas del Tussauds implantaron a la cabeza de cera pelos de yak tibetano que, cuidadosamente peinados con fijador, lucen como los del multimillonario en carne y hueso.

"Desde que Trump fue declarado candidato vencedor tras una campaña despiadada de ambos lados, nuestro estudio estuvo obrando sin respiro para intentar reproducir su llamativo bronceado y peculiar cabellera, a tiempo para el inicio de su mandato presidencial", dijo el director del museo Edward Fuller.

Trump asumirá el cargo este viernes, tras su victoria en las elecciones de noviembre pasado. Su llegada al Salon Oval del Tussauds desplazó a la efigie del presidente saliente Barack Obama, retirada del museo.

La reproducción de Trump quedará expuesta al público a partir del viernes y permanecerá en el museo el tiempo que dure su presidencia.

"Hay que coger de los huevos al patriarcado"

Una activista del grupo feminista Femen irrumpió hoy en la presentación de la figura de Donald Trump en el Museo de Cera de Madrid, con el pecho descubierto y en actitud de tocar sus genitales, en un acto de protesta contra Trump.

La mujer surgió de entre el público y los medios que asistían en el patio del museo a la presentación de la figura de Trump, decorada con banderas de Estados Unidos, alfombra roja y globos.

Allí, la mujer se despojó de una chaqueta gris, se encaró a la estatua y gritó: "hay que coger de los huevos al patriarcado".

También llevaba escrito en el pecho con letras negras "grab back" y en la espalda "grab patriarchy by the balls", frase que ha gritado en inglés y luego en español, en alusión a "Grab them by the pussy".

Esta última frase, pronunciada por Trump en tono machista contra las mujeres, fue difundida a través de un vídeo durante la campaña a las elecciones presidenciales de Estados Unidos y generó una gran polémica.

El personal del museo intentó tapar a la activista los pechos primero con la gorra roja que lucía Trump.

Pero terminó siendo expulsada del recinto después de que llegara a tocar los genitales de la figura de

cera que representaba a Trump.

Femen reivindicó la acción en un tuit con el mensaje "FEMEN acaba de agarrar por las pelotas a la figura de Trump en Madrid! Grab patriarchy by the balls"

AFP Y EFE