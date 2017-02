Trump se relaja con los bancos y se endurece con Irán

Al tiempo que le daba gusto a Wall Street con la eliminación de una dura regulación bancaria adoptada tras la crisis financiera del 2008, el presidente Donald Trump anunciaba un paquete de sanciones contra Irán, luego del lanzamiento de un misil que ese país realizó el fin de semana pasado.

El mandatario, que lleva apenas dos semanas en el cargo, ordenó revisar normas que los bancos y Wall Street consideraban un corsé y que estaban contempladas en la ley Dodd-Frank del 2010 y que habían sido creadas por su antecesor, Barack Obama. Esas normas estaban en la mira de los republicanos y del sector financiero, que las consideraban un lastre para bancos y consumidores.

“Hoy (este viernes) estamos firmando principios fundamentales para regular el sistema financiero de Estados Unidos”, dijo Trump en el salón. Poco antes, Trump recibió a empresarios en la Casa Blanca y se despachó contra la ley Dodd-Frank. “La vamos a recortar mucho”, les dijo. “Tengo amigos que no pueden lanzar empresas debido a que los bancos no quieren prestarles dinero a causa de las reglas y controles de la ley Dodd-Frank”, aseguró.

(Le puede interesar: 'Hey Donald ¿Por qué no intercambiamos trabajos?': Schwarzenegger)

Esa ley creó la agencia de protección a los consumidores e impuso a los bancos la obligación de fortalecer su capital y a demostrar anualmente su capacidad de salir airosos de crisis financieras. Con esas pruebas, la ley buscaba evitar quiebras catastróficas como la de Lehman Brothers en el 2008. La ley, de 2.300 páginas, apunta a los bancos considerados “demasiado grandes como para quebrar”, pues eso desestabilizaría el sistema financiero. La asociación estadounidense de bancos ABA se congratuló por la determinación de Trump. La entidad instó a “realizar un reexamen atento y prudente de la ley Dodd-Frank que permita al sector bancario liberar su poder”.

Trump hizo de la eliminación de reglamentaciones una de las promesas de campaña más seductoras para los agentes económicos estadounidenses. Toda modificación sustancial de esta ley necesita el aval del Congreso, y la administración de Trump tiene a favor que el Partido Republicano es mayoritario en las dos cámaras.

Fed, también en la mira

Según Gary Cohn, director del consejo económico de la Casa Blanca y ex número 2 del banco Goldman Sachs, eliminar reglamentaciones no es hacerles un favor a los bancos. “No tiene nada que ver con (los bancos) JPMorgan, Citigroup y Bank of America”, dijo. “Los bancos deben poder estar en condiciones de fijar precios más eficientemente y, en consecuencia, mejores para los consumidores”, dijo en una entrevista a Wall Street Journal.

Trump firmó otro decreto que apunta a la obligación de los consejeros financieros de actuar en beneficio de sus clientes. La aplicación de esa regla iba a comenzar a aplicarse en abril, pero será aplazada hasta que se concluya su revisión.

(Lea también: México desmiente que Trump haya amenazado y humillado a Peña Nieto)

El senador demócrata Charles Schumer dijo que Trump “está permitiendo a los bancos que hagan su mapa de ruta”. Aseguró que los demócratas harán “todo lo que esté a su alcance” para no derogar la ley Dodd-Frank, que, por otra parte, debe su nombre a los dos congresistas de ese partido que la impulsaron.

Patrick McHenry, vicepresidente del comité de servicios financieros del Senado, exigió a la presidenta de la Reserva Federal (Fed), Janet Yellen, retirarse de toda negociación de reglamentaciones que estén en curso, ya sea dentro de EE. UU. como en el marco del Comité de Basilea, foro de bancos centrales.

Sanciones a Irán

Washington también endureció las sanciones a Irán por su reciente prueba de misiles balísticos, y advirtió que tomará más medidas para contrarrestar el “comportamiento beligerante e ilegal” de Teherán.

“Irán está jugando con fuego. No aprecian lo ‘amable’ que fue con ellos el presidente (Barack) Obama. ¡Yo no (lo seré)!”, escribió Trump en Twitter.

(Además: EE. UU. impone sanciones económicas a Irán por lanzamiento de misil)

Poco después, el Departamento del Tesoro anunció sanciones a 13 individuos y 12 entidades.

Luego, Irán dijo que actuará de manera “recíproca” si Estados Unidos le impone nuevas sanciones y actuará contra “individuos y empresas estadounidenses” que apoyan a grupos “terroristas”, anunció el ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.

‘Colombia no estará en lista de vetados’

El general John Kelly, actual Secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., aseguró a La W que Colombia no está ni estará en ninguna lista de países vetados de los organismos de seguridad de su país.

La declaración de Kelly coincide con un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional emitido ayer, según el cual solo ciudadanos de Irak, Siria, Sudán, Irán, Somalia, Libia y Yemen tendrán restringida la entrada por 90 días a EE. UU. “Estos son los únicos países a los que se aplica la restricción. Tampoco se han identificado otros países que vayan a ser incluidos por ahora, contrario a falsos reportes”, señaló el comunicado en referencia a un rumor, según el cual otros países entrarían en la lista de vetados, entre ellos Colombia.

En cuanto al proceso de paz, Kelly afirmó que para el actual gobierno de EE. UU. las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) seguirán siendo terroristas “mientras se cumple lo pactado en los acuerdos de paz”. Sin embargo, aclaró que “reza para que se desmovilicen”.

AFP