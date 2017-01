'Poder de Donald Trump sí tendrá sus límites'

Cynthia Arnson, directora del programa de América Latina del Woodrow Wilson Center, habló con EL TIEMPO sobre el futuro que se asoma ahora que Trump ya es presidente.

Según Arnson, el nuevo mandatario les apuntará de entrada al fortalecimiento de la frontera, a la construcción del muro y a la renegociación de tratados comerciales.

¿Qué nos deparan las próximas semanas ahora que Trump asumió la presidencia?

Creo que se moverá rápido en el fortalecimiento de los controles fronterizos y en buscar los fondos para construir otro segmento del muro, a pesar de que su secretario de Seguridad Interna dice que no sirve mucho. Hundirá muy rápido el acuerdo de libre comercio para el TransPacífico (TPP) y abrirá la renegociación del Nafta. Son promesas de campaña que creo cumplirá. Qué pase después en ese frente, no se sabe. Muchos países de América Latina tienen TLC con EE. UU. y podrían ser los próximos. Aparte de eso, Suramérica no está en el radar. México y Centroamérica serán los más perjudicados. (Además: 'Devolveremos la grandeza a Estados Unidos')

En su propio partido, el republicano, no parece haber unidad en varios frentes. ¿Se impondrá la visión de Trump?

Hay sin duda una lucha interna entre el sector proestablecimiento de los republicanos en el Congreso –que estaban horrorizados con su candidatura– y los seguidores de Trump. Y hay un sector que sin duda es más internacionalista.

Lo que no es claro es qué tanto querrán oponerse a Trump cuando el mensaje, por ejemplo, es que se quieren renegociar acuerdos para buscar mejores trabajos para los estadounidenses. Ahí es donde se pueden enredar las cosas. Especialmente en las relaciones con México, que están en su punto más bajo en décadas. (Además: Las protestas en el mundo por la llegada de Trump al poder)

Pero Trump se ha acomodado a veces a las realidades políticas. Como parece sucederá con los inmigrantes que llegaron muy jóvenes a este país y que ya no estarían en la mira del presidente. ¿O es que no tiene límite su poder?

La práctica de gobernar es diferente a los discursos, que se hacen para alimentar a una base. Pero hay cosas básicas que prometió y ahí se la va a jugar. Y sí tiene límites. Prueba de ello es el tema del ‘Obamacare’, la reforma a la salud que aprobaron los demócratas. Los republicanos llevan años tratando de tumbarla, pero ahora que pueden hay temor de dejar a millones sin seguro de salud mientras se construye otra ley. Trump ni mencionó este tema en su discurso pese a ser un eje de su campaña. Allí se ve ya una visión pragmática. (También: Santos le pide a Donald Trump 'mirar hacia América Latina')

¿Qué le llamó la atención del discurso?

Lo negro y negativo que fue. Suele ser un momento en el que el nuevo presidente rompe con la retórica de la campaña y se presenta como presidente de todos. Trump tuvo la oportunidad de poner un tono unificador y de esperanza, pero optó por no hacerlo. En su lugar presentó la visión de un país en declive que es ajena a la realidad.

EL TIEMPO

Washington