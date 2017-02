'Nuevas medidas para visas a EE. UU. son para todos los países'

La cancillería de Colombia aseguró este miércoles que los cambios introducidos por Estados Unidos en las solicitudes de visado a ciudadanos de este país no representan variaciones sustanciales respecto a lo que tradicionalmente se ha exigido y aplican para todos los países.

La embajada de Estados Unidos en Colombia anunció que la mayoría los ciudadanos que soliciten visado para viajar a ese país tendrá que pasar por entrevistas personales, según lo dispuso un decreto firmado por el presidente Donald Trump. (Además: Caso de colombiana deportada no tiene que ver con decretos sobre visa)

"El ajuste en los procesos no representa un cambio mayor a los requisitos y condiciones exigidas actualmente a los colombianos, toda vez que lo único que varía es el plazo para la renovación de la visa sin necesidad de entrevista, que se reduce de 48 a 12 meses para todos los países", informó la cancillería colombiana en un comunicado.

La información aclaró que el ingreso de personas a Estados Unidos, con cualquier tipo de visa, no se ha visto afectado por las medidas ejecutivas adoptadas por la Casa Blanca. Igualmente aseguró que no son ciertos mensajes que circulan en redes sociales que mencionan un nuevo listado de países incluidos en la orden ejecutiva "Protección de la Nación contra la Entrada de Terroristas Extranjeros en Estados Unidos" y pidió no especular con informaciones de ese tipo.

La cancillería añade que la nueva medida en materia de visados "no está dirigida exclusivamente a Colombia dado que obliga a la unificación del procedimiento para el estudio y la expedición de las visas emitidas por parte de todos los consulados de los Estados Unidos en el mundo".

EFE