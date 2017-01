'En su mensaje, no hizo nada para sanar las heridas del pasado'

1. ¿Qué fue lo más contundente del discurso de Trump?

Lo primero es que no fue un discurso conciliatorio, sino un discurso que buscaba atacar a todos los que han gobernado antes, incluso al Congreso y a expresidentes de los dos partidos, tildándolos como parte del establecimiento que él quiere reemplazar.

Segundo, volvió a usar “EE. UU. primero” como su lema principal y hasta se sentía un poco de resentimiento con el resto del mundo. (Además: 'Devolveremos la grandeza a Estados Unidos')

Hay una visión de que en realidad ve a otros países como parásitos, socavando la riqueza y la seguridad de EE. UU.

Lo preocupante es que no hizo nada para sanar las heridas de la campaña.

Tercero, se trató de un discurso clásico populista. Invocó al pueblo muchas veces. Dijo que su victoria era la victoria del pueblo, y que el pueblo va a tener poder a través de él.

2. ¿Su discurso da luces de lo que será su gobierno?

En Washington siempre ha habido un debate en cuanto a si Trump iba a tener que hacer las paces con los republicanos, los congresistas y los que son tradicionalmente conservadores. Varios de los miembros de su gabinete han sido del establecimiento republicano. Entonces, se pensaba que las tendencias divisorias, populistas, radicales de Trump iban a suavizarse. Pero con su discurso dejó claro que no. (También: Nacionalista, populista y 'antipolítico': el discurso de Donald Trump)

3. ¿Se viene una época de proteccionismo?

Sí. Tal vez no sea proteccionismo radical. Pero podemos olvidarnos del acuerdo TPP. Es bastante posible que trate de renegociar el tratado de libre comercio (TLC) con México, pero no creo que se renegocie el de Colombia porque no se pierden muchos trabajos de fábricas allí. No creo que vaya más allá, pero puedo estar equivocado. Trump tiene un proteccionismo que no vemos desde hace medio siglo.

4. ¿Cuál será el rol de las instituciones?

Las instituciones van a llegar a servir como un freno sobre su poder. La burocracia permanente del Gobierno, los oficiales de mandos medios y mandos altos no van a ejercer con entusiasmo las políticas de Trump. Va a ser así mientras siga con un mandato tan débil. Lo único que podría cambiar eso –hay que decirlo– sería un ataque terrorista o alguna crisis o emergencia enorme que haga que el pueblo no vea otra opción distinta que apoyar al presidente. Ahí Trump podría llegar a domar las instituciones. Por ahora seguirán siendo independientes. (Además: El parecido entre el discurso de Trump y el de Bane, enemigo de Batman)

5. ¿Qué significan las protestas?

El principal propósito de las protestas es enviar el mensaje a Trump de que está empezando con un mandato débil. La presencia de gente en la calle le roba a Trump cobertura en las noticias. Es un mensaje de que hay una gran oposición y de que no tiene un cheque en blanco. El propósito es más estratégico: debilitar a Trump al principio de su mandato.

ADAM ISACSON

Asociado senior de WOLA