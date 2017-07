Crece la tensión entre Rusia y Estados Unidos tras sanciones

31 de julio 2017 , 10:27 a.m.

La tensión aumenta este lunes entre Rusia y Estados Unidos tras las nuevas sanciones, que parecen poner fin a cualquier esperanza de mejorar las relaciones entre ambas potencias desde que comenzara el mandato de Donald Trump.

La decisión de Moscú de reducir en casi dos tercios el personal de las misiones diplomáticas estadounidenses en Rusia -una medida inédita-, no deja ninguna duda.



Seis meses después de la llegada a la Casa Blanca del magnate, no sólo no hubo la luna de miel prometida sino que las tensiones fueron en aumento en la nueva Guerra Fría que se estableció entre Moscú y Washington. "Deseamos un avance sólido de nuestras relaciones, y constatamos con pesar que por ahora estamos lejos de este ideal", reconoció este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



"Salir de esta situación requiere (...) querer normalizar las relaciones y renunciar a los intentos de imposición a través de las sanciones. Pese a todo, el presidente señaló nuestro interés en continuar cooperando allí donde se encuentren nuestros intereses", añadió.

Deseamos un avance sólido de nuestras relaciones, y constatamos con pesar que por ahora estamos lejos de este ideal

Las relaciones entre los dos países, ya empañadas por los conflictos en el este de Ucrania y Siria, se ven ahora envenenadas por las acusaciones de injerencia rusa durante las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que Washington está investigando.



Después de una votación casi unánime, la semana pasada, en las dos cámaras del Congreso estadounidense para imponer nuevas sanciones económicas a Moscú,

Rusia respondió decidiendo una drástica reducción del personal de las legaciones estadounidense en suelo ruso, tanto diplomáticos como personal técnico.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que al parecer la tensa situación de su relación con el presidente estadounidense Donald Trump no cambiará dentro de poco. Foto: REUTERS

El presidente ruso, Vladimir Putin, cifró esta medida, que tomará efecto el 1 de septiembre: el personal de las embajadas y consulados estadounidenses deberá ser reducido en 755 personas hasta quedarse en 455, el mismo número de efectivos de las representaciones rusas en Estados Unidos.



Esta decisión concierne al conjunto del personal, y afectará también al personal local ruso. El departamento de Estado estadounidense, que denuncia "un acto lamentable e injustificable", dijo estar pensando la manera de responder.



"Hemos esperado bastante tiempo, esperando que la situación cambiara quizás para mejor", explicó Putin. "Pero parece que, incluso si la situación cambia, no será dentro de poco", añadió.

Esto fue ampliamente compartido este lunes en Moscú, donde la prensa y los expertos no esperan ninguna reconciliación en el contexto actual, a pesar de las promesas de Trump de acercarse a Rusia y dejar atrás la mala relación bajo la presidencia de Barack Obama.



