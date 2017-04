Corea del Norte lanza misil balístico antes de reunión Xi-Trump

05 de abril 2017 , 10:45 a.m.

05 de abril 2017 , 10:45 a.m.

Corea del Norte llevó a cabo otra prueba de misil balístico, concitando la condena de países de la región poco antes de la primera reunión entre el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El proyectil fue lanzado al mar del Este en horas tempranas del miércoles y voló unos 60 kilómetros, dijeron los jefes conjuntos del estado mayor de Corea del Sur en un mensaje de texto. Si bien el misil cayó a considerable distancia de la zona económica exclusiva de Japón, el primer ministro Shinzo Abe dijo que el lanzamiento fue una "gran provocación".



Lea también: Corea del Norte amenaza con ataque ‘preventivo’



Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur dijo que "condena enérgicamente" el lanzamiento. Así mismo, El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, quien ha mostrado propensión a ignorar la tradición del Departamento de Estado en asuntos que van desde el acceso de la prensa hasta su promoción pública de los derechos humanos, fue escueto en su reacción: "Estados Unidos ha hablado lo suficiente sobre Corea del Norte. No tenemos más comentarios".

Kim Jong-un Foto: REUTERS

El régimen de Kim Jong Un ha desafiado las sanciones de las Naciones Unidas en un intento de construir un misil que podría enviar un arma nuclear miniaturizada a América del Norte. Ha lanzado decenas de proyectiles y ha realizado tres ensayos nucleares desde que llegó al poder después de la muerte de su padre en 2011, y en enero afirmó estar en las etapas finales de los preparativos para probar un misil balístico intercontinental.



Las evaluaciones iniciales indican que el dispositivo más reciente fue un misil balístico KN-15 de alcance medio lanzado desde una instalación terrestre cerca de Sinpo, al noreste de Pyongyang, dijo el Comando del Pacifico de Estados Unidos. No representó una amenaza para América del Norte, dijo en un comunicado.



De interés: Nuevo misil de Corea del Norte podría ser un desafío a EE. UU. y China



En marzo, Tillerson dijo que se consideraban todas las opciones, incluidas las militares, para contrarrestar las ambiciones nucleares del régimen. Se espera que Trump presione a Xi para que haga más por resolver los problemas que hay con Corea del Norte cuando los líderes se reúnan en Florida el 6 y el 7 de abril.

A pesar de que a veces se oye que la influencia política de China sobre Corea del Norte puede haber disminuido, claramente su influencia económica no lo ha hecho FACEBOOK

TWITTER

La inteligencia surcoreana advirtió a finales de marzo que Corea del Norte potencialmente podría detonar un dispositivo nuclear para "eclipsar" la cumbre entre Estados Unidos y China. "Esta noticia debería destacar la importancia de centrarse en una acción cooperativa pragmática e innovadora de ambos gobiernos para enfrentar el reto de una posible amenaza de distinta índole de Corea del Norte a la seguridad de Estados Unidos, de China y del mundo", dijo Graham Webster, académico del Centro de China de la Facultad de Derecho de Yale.



En una reunión informativa de prensa sobre la visita de Xi a Estados Unidos, un alto funcionario del Gobierno estadounidense dijo que Trump instaría a China a "comenzar a ejercer su considerable influencia económica para lograr una solución pacífica" al problema norcoreano.



China y EE. UU. harán "todo lo posible" para evitar conflicto en Corea



"A pesar de que a veces se oye que la influencia política de China sobre Corea del Norte puede haber disminuido, claramente su influencia económica no lo ha hecho", dijo el funcionario, según una transcripción publicada.

"Es considerable"

En un viaje a Asia del Norte en marzo, Tillerson dijo que 20 anos de gestiones diplomáticas no habían logrado contrarrestar el programa nuclear de Pyongyang y no descarto un ataque preventivo contra el régimen. Trump prometio actuar unilateralmente para enfrentar la amenaza del régimen de Kim si China no lo hace, según una entrevista publicada en el Financial Times esta semana.



Bloomberg