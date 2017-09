'Hubo momentos de incertidumbre por el futuro de las negociaciones'

En el marco del seminario ‘El futuro del orden internacional y el post conflicto, una mirada desde Colombia’, organizado por el Centro de Información y documentación de Barcelona (CIDOB) y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Humberto de la Calle, exjefe negociador del gobierno colombiano dijo que, con la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las negociaciones del proceso de paz tuvieron momentos de suspenso e incertidumbre. Esto porque inicialmente no se sabía cuál iba a ser la postura del mandatario republicano frente a los acuerdos que se estaban concretando en La Habana entre el Gobierno colombiano y los jefes negociadores de las antes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).



“Durante el Gobierno del expresidente Barack Obama tuvimos apoyo a las negociaciones por la paz de Colombia e incluso el entonces mandatario propuso a Bernie Aronson como enviado especial de Estados Unidos para los diálogos con las Farc quien se mantuvo cercano al proceso y dialogando con las partes. Además se presentaron en su momento ofertas concretas de apoyo al posconflicto”, manifestó De la Calle.



El político reflexionó no solo sobre el apoyo de Estados Unidos, sino también sobre las voces de líderes de la comunidad internacional que dieron su aval y manifestaron positivismo frente a los acuerdos, pero cuyos mensajes no hicieron eco en la sociedad colombiana, que, pese a ello, votó en octubre de 2016 en contra de la implementación de los acuerdos de paz en el país mediante un plebiscito convocado por el gobierno colombiano.



“Para mí no existe una explicación, o no la tengo por ahora, del por qué en Colombia no hicieron repercusión las voces de la comunidad internacional frente al plebiscito por la paz. Pero ello va ligado al porqué los colombianos manejamos discusiones bastante pasionales respecto al tema de las negociaciones de paz”, explicó el político, refiriéndose a que la personas en el país radicalizan sus posiciones en lugar de sopesar por un panorama más amplio y el bien común.

Humberto de la Calle durante el seminario ‘El futuro del orden internacional y el postconflicto. Una mirada desde Colombia’. Foto: Juan Manuel Vargas

Venezuela en un momento decisivo

De igual forma, De la Calle expresó que la posición de Venezuela ha sido también decisiva para las negociaciones pues “en épocas de Chávez, fue realmente un elemento catalizador para que las Farc decidieran instalar una mesa de conversaciones. Para dar el paso inicial”, aseguró.



Según el político, eso sucedió por dos razones, la primera por un motivo de acompañamiento político e ideológico y la segunda por un tema de respaldo y de seguridad. “En algún caso de crisis o de ruptura donde el proceso de paz, en Venezuela encontrarían una protección”.



En ese punto fue importante la posición que asumió el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de desmarcarse de la política anterior de confrontación permanente y pública con el Gobierno de Chávez. Lo cual le costó al presidente su primer enfrentamiento con el expresidente Álvaro Uribe.



Sin embargo, De la calle también fue enfático en que considera que “Nicolás Maduro es un dictador que está violando la Carta Internacional”.

Lanzamiento del Anuario CIDOB

Durante el seminario, Jordi Bacaria i Colom, director del CIDOB, lanzó para Colombia el ‘Anuario Internacional CIDOB’, un texto de 307 páginas que recoge los principales temas internacionales del año y en el que se pueden encontrar un aparte que documenta los acuerdos de paz en Colombia.



También participó en el evento Juan Garrigues, investigador asociado y autor del anuario, para quien es de resaltar que “en Colombia se hayan empezado a reparar las víctimas, incluso desde antes de terminar la guerra. Ese es un esfuerzo que poco se ve alrededor del mundo y que admira la comunidad internacional".



Sin embargo, Garrigues concuerda con De la Calle en que el diálogo en Colombia es bastante llevado por las pasiones y que la división política en el país podría conllevar a la no implementación de los acuerdos. “Cabe recordar un dato importante: el 50 por ciento de los acuerdos a los que se llega en los procesos de paz terminan fracasando”. Para el experto, la clave está en prestar suprema atención a su implementación.