Israel congela un plan de construcción de viviendas palestinas

El gabinete de seguridad israelí suspendió un plan de construcción de varios miles de viviendas para los palestinos de la ciudad de Qalqiliya, en el norte de Cisjordania ocupada, que ya había sido aprobado, según un comunicado oficial.

El plan, ideado por el ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, prevé el levantamiento de nuevas viviendas que en la localidad de Qalqiliya, bajo control palestino (zona A), en una zona de Cisjordania gobernada por Israel (zona C).



Se espera que el plan sea interpretado como un gesto de buena voluntad de Israel para "recompensar" a los habitantes de Qalqiliya, "la ciudad de Cisjordania más tranquila en estos últimos dos años", señalaron altos responsables militares israelíes en una entrevista con la página de noticias Ynet.



Tras los acuerdos de Oslo de 1993, la Autoridad Palestina tiene poderes más o menos limitados en las zonas A y B, que cubren alrededor del 40% de Cisjordania, principalmente centros urbanos, mientras que Israel conserva la zona C (el 60% de ese territorio), incluyendo sus colonias.



Los ministros que forman parte del gabinete de seguridad habían aprobado el proyecto de nuevas viviendas en Qalqiliya, pero el miércoles por la noche lo reexaminaron a instancias de ministros procolonización, que no habían estado presentes en la votación inicial.



El gabinete de seguridad decidió recurrir al gobierno, que incluye a todos los ministros, y que deberá tratar el tema en diez días, según un comunicado de los servicios del primer ministro, Benjamin Netanyahu.



"El gabinete debatirá en diez días una política global de construcción y planificación de la zona C", según el comunicado. La decisión se tomó pese a que Lieberman y varios altos responsables del ejército hubieran apoyado el plan, informaron medios israelíes.

Jason Greenblatt (centro), enviado del presidente de los EE. UU., Donald Trump, durante una conferencia de prensa sobre un acuerdo de reparto de agua entre Jordania, Israel y los palestinos. AFP Foto: AFP

Sellan acuerdo sobre el agua con mediación de EE. UU.

El enviado del presidente estadounidense Donald Trump para la paz en Oriente Medio anunció, este jueves, que Israel suministrará a los palestinos millones de metros cúbicos de agua cada año.



"El agua es un bien valioso en Oriente Medio. Estados Unidos celebra el acuerdo cerrado entre la Autoridad palestina y el gobierno israelí que permitirá la venta de hasta 33 millones de metros cúbicos de Israel a la Autoridad palestina", declaró el enviado, Jason Greenblatt, durante la ceremonia de firma del acuerdo en Jerusalén.



El ministro israelí de Cooperación Regional, Tzachi Hanegbi, y Mazen Ghonaim, líder de la Autoridad palestina del Agua, también participaron en el acto. Los palestinos sufren escasez de agua y afirman que el reparto desigual de ésta favorece a Israel.



Greenblatt medió entre ambas partes para negociar un acuerdo sobre el precio del agua, las cantidades vendidas y la ubicación de los puntos de conexión de las redes de suministro. Se espera que el acuerdo firmado este jueves reduzca la escasez de agua en los Territorios Palestinos, incluida la Franja de Gaza, donde más del 95% del agua no es potable.



Ghonaim explicó que 22 millones de metros cúbicos se destinarán a Cisjordania ocupada, y otros 10 millones a la Franja de Gaza. El acuerdo forma parte de un proyecto para unir el mar Rojo al mar Muerto mediante tuberías en Jordania, con el fin de evitar la desaparición de éste último cuyo nivel de agua no para de bajar.



En 2013, Israel, Jordania y los palestinos firmaron un protocolo de acuerdo sobre el proyecto, que preveía la construcción de una desalinizadora en el mar Rojo.



Greenblatt intenta reactivar las negociaciones de paz entre los israelíes y los palestinos, que están en punto muerto desde 2014.



