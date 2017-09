Colombianos relatan su angustia durante el terremoto en México

México vivió este viernes un terremoto de 8,2 grados cerca a la media noche, que tuvo como epicentro el estado Chiapas, al sur del país. El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, aseguró que “es el más intenso en casi un siglo” y hasta el momento 58 personas han perdido la vida.

Justamente en un par de semanas se cumplirán 32 años del devastador terremoto de 8,1 grados de magnitud que golpeó a ese país en 1985. Aquel jueves 19 de septiembre, el sismo, con epicentro en las costas de estado de Michoacán en el Océano Pacífico, afectó a cerca de 12.000 personas y derrumbó más de 400 edificios en Ciudad de México.



Desde aquella experiencia, la capital mexicana, que no es ajena a los movimientos telúricos, ha reforzado su infraestructura para que no se repitan hechos similares a los del 85. Desde hace veinte años se ha venido implementando un sistema tecnológico de sensores que activan 8.200 alarmas que les avisan a los ciudadanos, con un minuto de anticipación, que habrá un terremoto.

¿Cómo vivieron el terremoto los colombianos en México?

Hacia la zona del centro histórico, también conocido como el Zócalo, se hospedaba Angélica Iglesias, una bogotana que actualmente trabaja para una empresa de tecnología estadounidense. Desde hace cuatro días estaba en Ciudad de México en un viaje de negocios y se alojó en el hotel Downtown, una edificación que pertenece a la zona colonial de la ciudad y tiene más de 100 años de construido.



Cuando empezó el terremoto, el primer instinto de Angélica fue ubicarse debajo del marco de una puerta. Escuchó una alarma de evacuación y bajó las escaleras mientras temblaba. “El terremoto había causado un daño en la piscina del hotel, así que todo el primer piso estaba inundado y eso aumentó la confusión de todos los que estábamos ahí”, aseguró.



Angélica salió del edificio junto a los demás huéspedes y trabajadores del hotel. “Estuvimos un rato en la calle, había muchas personas en estado de pánico. Después de eso regresamos a las habitaciones con mucho miedo porque nos avisaron que debíamos estar muy alertas por las réplicas”, señaló Iglesias, quien ya está regresando a Bogotá.

Luces de colores en el cielo

Otro caso fue el de Santiago García, un joven colombiano de 24 años que está cursando un doctorado en Ciencias en Alimentos en el Instituto Politécnico Nacional de México. Actualmente reside en la colonia de Héroes de Cerro Prieto, cerca al aeropuerto Aeropuerto Internacional Benito Juárez, de la Ciudad de México. Se encontraba con su madre y su abuela, de 91 años, cuando escuchó las alarmas de los sensores sísmicos que están desplegados por toda la capital.



Eran casi las 11:50 de la noche cuando bajó las escaleras de su edificio, un minuto antes de que se sintiera el terremoto. Ninguno de los tres resultó herido, pero tuvieron que esperar durante una hora fuera de su edificio ante el riesgo de que alguna estructura colapsara. “Las calles se veían oscuras porque se fue la luz y tampoco teníamos señal de internet o telefonía”, afirmó García.



Él y su familia fueron testigos de un extraño fenómeno: “cuando estábamos afuera empezamos a ver luces verdes y azules en el cielo”, explicó García. Se trata de un efecto luminoso que se genera cuando se acumula energía tras la fricción entre las capas tectónicas. Las luces que se ven son energía liberada que proviene de la tierra.

Luces de terremoto tras un sismo de magnitud de 8.1 en México. FUERZA😱 pic.twitter.com/DKUXHPZUBx — Hernan Castellanos B (@HernanJCB) 8 de septiembre de 2017

Tensión en los aeropuertos

María Angélica Marchesi, colombiana residente en Medellín, se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México esperando un vuelo hacia Bogotá que salía a la 1:30 de la mañana. Estaba sentada en una de las salas de espera cuando empezó a sentir el movimiento de la tierra.



Escuchó vidrios que se rompían y la gente a su alrededor entró en pánico sin saber a dónde ir. Un par de guardias de seguridad, que recibían señales radiales para ejecutar los planes de emergencia, empezaron a guiar a los viajeros hacia el hangar donde se encontraban los aviones.



Sin embargo, María Angélica asegura que los guardias no tenían claro a dónde debían llevar a las personas y se fueron corriendo en otra dirección mientras los pasajeros buscaban un lugar seguro donde resguardarse.



“Después del terremoto, que duró aproximadamente un minuto, cerraron el aeropuerto y no permitían que las personas salieran de las salas de espera. Había personas realmente asustadas, pero los guardias intentaban calmarlas porque no podían responder por las personas que salieran del área de abordaje. Si salían ya no podrían volver a ingresar a tomar sus vuelos”, aseguró Marchesi.

Después del terremoto cerraron el aeropuerto y no permitían que las personas salieran de las salas de espera. FACEBOOK

TWITTER

Por último, Giovanni Mancera, quien es actor y trabaja como director de comunicaciones, se encontraba en su casa en la colonia Cuauhtémoc en Ciudad de México. Escuchó ladrar a varios perros afuera y sintió el sismo. Se fue la luz en el sector y salió de su edificio con aproximadamente otras 40 personas muy asustadas, “los más nerviosos eran los adultos mayores que habían vivido el terremoto de 1985. No querían que se repitiera la historia”, concluyó Mancera. Si usted es un colombiano que se encuentra actualmente en México y requiere asistencia, puede comunicarse con el Centro Integral de Atención al Ciudadano (CIAC) de la Cancillería Colombiana.

#ColombianosEnMéxico 🇲🇽 En caso de requerir asistencia por sismo presentado, comuníquese con nosotros a la línea telefónica 018001233242. pic.twitter.com/V14JV78OJp — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) 8 de septiembre de 2017

VALERIA MURCIA

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO