Turquía rechaza nuevo informe de ONU sobre crímenes de guerra

Turquía rechazó este viernes un informe revelado por el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, según el cual las fuerzas armadas de ese país han cometido cientos de asesinatos y numerosos crímenes entre el 2015 y el 2016.

Se trata de “un informe que se basa en informaciones falsas y sesgadas sobre la lucha antiterrorista en el sureste de Turquía, y está lejos de ser profesional”, señala un comunicado del ministerio de Exteriores. “Por nuestra parte, no podemos aceptar un informe con afirmaciones sin fundamento que se solapan, literalmente, con la propaganda de organizaciones terroristas”, insiste el texto.



El informe del alto comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, difundido este viernes en Ginebra, acusa a las fuerzas armadas turcas de desapariciones forzadas masivas, incitación al odio, bloqueo de acceso a ayuda médica de emergencia, a comida, agua y cualquier tipo de asistencia de supervivencia, así como violencia sexual contra las mujeres.



Desde julio del 2015 –momento en el cual el gobierno turco y la guerrilla kurda, el Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), rompieron una tregua de más de dos años– a agosto del 2016, entre 335.000 y 500.000 personas, la mayoría de origen kurdo, fueron desplazadas de sus hogares y más de 30 localidades quedaron totalmente destrozadas, dice el órgano internacional.



Además, unas 2.000 personas, entre ellas 800 miembros de las fuerzas de seguridad y 1.200 habitantes de la región, “habrían muerto en el marco de las operaciones de seguridad en el sureste de Turquía”, según la ONU.



Entre los 1.200 civiles muertos, “un número indeterminado no estaría implicado en acciones violentas contra el Estado”, precisa el informe.



“El Gobierno turco no nos ha autorizado el acceso, pero ha cuestionado la veracidad de las muy graves acusaciones publicadas en el documento”, se lee páginas más adelante.



El alto comisionado dice estar “especialmente alarmado por los resultados del análisis de las imágenes satelitales que revelan destrucciones masivas de viviendas con armamento pesado”. Por ejemplo, se describe la destrucción de barrios enteros en la ciudad de Nusaybin, provincia de Mardin, donde 1.786 inmuebles fueron destruidos o dañados.



En mayo del 2016, antes del fallido golpe de Estado de julio del 2016 en Turquía, el alto comisario publicó un comunicado en el cual denunciaba las violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad turcas durante operaciones contra el PKK. Desde entonces, Ankara no ha efectuado ninguna investigación, se lamenta la ONU, que considera preocupantes las medidas adoptadas desde el golpe de Estado.



EFE