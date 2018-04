Nueve estudiantes muertos en ataque con cuchillo en el norte de China

Un hombre armado con un cuchillo mató a nueve estudiantes e hirió a diez este viernes cuando volvían a casa en el norte de China, anunciaron las autoridades locales.



El autor de los hechos, de 28 años, fue detenido y los niños heridos recibieron atención médica, informó en su web oficial el departamento de propaganda del condado de Mizhi, en la provincia de Shanxi. El sospechoso afirmó que había sido "víctima de acoso escolar" cuando iba a la secundaria que atacó, que "odiaba" a sus compañeros de clase y que decidió utilizar un "puñal" para matar a gente el viernes.

Siete niñas y dos niños murieron, indicó la agencia de prensa oficial china Xinhua citando a una fuente policial. No se especificaron las edades de los niños, pero los estudiantes chinos del nivel de educación secundaria en el que se encontraban estos alumnos suelen tener entre 12 y 15 años.



Los hechos se produjeron sobre las 18H10 locales, según las autoridades locales. Los ataques con cuchillo no son infrecuentes en el país. En mayo de 2017, un hombre que al parecer sufría una enfermedad mental mató a dos personas e hirió a otras 18 en la provincia de Guizhu (suroeste).



En julio, un hombre armado con un cuchillo de cocina mató a dos personas e hirió a otras nueve en un supermercado de Shenzen, en el sur del país. En enero de 2017 un hombre hirió, también con un cuchillo de cocina, a 11 niños en una escuela infantil en la región autónoma de Guangxi Zhuang (sur).



En febrero de 2016, un asaltante armado con un cuchillo hirió a 10 niños en Haiku, en la provincia de Hainan (sur), antes de suicidarse. El hombre entró en la escuela por la tarde, diciendo que iba a recoger a su hijo.



En 2014, medios estatales informaron de un hombre que apuñaló a tres niños y un profesor hasta la muerte e hirió a otros en una escuela primaria que no le dejó inscribir a su hija. Unos incidentes que llevaron a las autoridades a reforzar la seguridad en los alrededores de las escuelas.

