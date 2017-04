‘Rusia deberá elegir entre Al Asad y Occidente’: Rex Tillerson

El secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, llegó el martes a Rusia con un ultimátum para el presidente ruso, Vladimir Putin, a quien instó a elegir entre el régimen sirio de Bashar al Asad y una alianza con Occidente.

Tillerson, el primer alto funcionario de EE. UU. que visita este país desde la llegada al poder del presidente Donald Trump, puso en duda que la alianza con Al Asad e Irán sirva a los intereses de Rusia “a largo plazo”. “¿Es esa una alianza a largo plazo que sirve a los intereses de Rusia o preferiría unirse a Estados Unidos, junto con otros países occidentales y de Oriente Próximo, para resolver la crisis en Siria?”, cuestionó antes de viajar.

Tillerson participó el lunes, en Italia, en una reunión de Exteriores del G7 y acordó con la primera ministra británica, Theresa May, “presionar” a Rusia. Además, subrayó que “está claro que el reinado de la familia Al Asad está llegando a su fin”.



Los otros países del G7 no solo rechazaron nuevas sanciones contra Moscú, como proponía el Reino Unido, sino que abogaron por una solución diplomática para el conflicto, admitiendo que sin Rusia e Irán no hay arreglo posible.



Desde el presunto ataque químico del pasado 4 de abril en la provincia siria de Idleb, del que Occidente responsabiliza a Damasco, Tillerson no ha dejado de acusar a Rusia de ser el responsable “moral” de la muerte de casi un centenar de civiles. En opinión de Washington, Rusia ha incumplido su parte en el acuerdo de eliminación de armas químicas en Siria, que evitó en 2013 una invasión estadounidense y que fue forjado prácticamente bajo la mesa por Putin y Al Asad. Al mismo tiempo, aunque aseguró que Washington guarda en la recámara un nuevo bombardeo contra objetivos sirios, afirmó que para la Casa Blanca es prioritaria la lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico.



Mientras, Putin dejó claro que no dará su brazo a torcer al responder a las acusaciones alertando que, según datos en su poder, se preparan nuevas “provocaciones” de ataques químicos en Siria para culpar a Al Asad. “Se proponen colocar algún tipo de sustancia y culpar de su uso a las autoridades sirias”, aseguró.



De hecho, el Estado Mayor ruso afirmó que los terroristas ya están transportando sustancias tóxicas a la zona de Guta oriental, el oeste de Alepo y Jan Shijun, donde tuvo lugar la pasada semana el ataque químico.



Estos hechos se presentan en momentos en que el presidente Trump lidia con la escalada de tensiones con Corea del Norte, a raíz de la movilización del portaaviones USS Carl Vinson y su grupo de ataque hacia aguas cercanas a este país comunista como muestra de fuerza frente a las provocaciones del régimen de Kim Jong-un.



Ante la ofensiva, Pyongyang declaró estar “dispuesto a reaccionar a cualquier tipo de

guerra que desee Estados Unidos”. “Esto demuestra que los movimientos insensatos de EE. UU. por invadir la RPDC han alcanzado una fase seria”, dijo el martes un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, según la agencia estatal de noticias KCNA.



AFP / EFE