Por violación, India confirma pena de muerte para cuatro hombres 

El Tribunal Supremo indio confirmó este viernes la condena a muerte de cuatro hombres por una violación colectiva en Nueva Delhi en 2012, el final judicial de esta historia que conmocionó a India y al mundo entero.



Este caso, cargado de simbolismo, levantó una intensa emoción en la sociedad

india y sacó a la luz la violencia cometida contra las mujeres en este país de 1.250 millones de habitantes.

El 16 de diciembre de 2012, una estudiante de Fisioterapia de 23 años fue violada con extrema brutalidad por seis hombres en un autobús en la capital india, delante de su novio impotente.



Más tarde, la víctima murió a causa de las heridas. Cuatro de los acusados se presentaron ante el Tribunal Supremo, la más alta instancia judicial de la nación, para impugnar su condena a muerte, pronunciada en 2013 así como en apelación el año siguiente.



El veredicto se ha mantenido después de cerca de un año de audiencias. Ahora, el último recurso de los cuatro condenados para conmutar la pena capital es solicitar el indulto presidencial.



Akshay Thakur, Pawan Gupta, Vinay Sharma y Mukesh Singh, originarios de zonas rurales pobres, vivían en una barriada al sur de la capital india y subsistían con pequeños trabajos.



Un quinto sospechoso, el conductor del autobús, presentado como el cabecilla del crimen, murió antes de iniciarse el juicio en prisión, donde se habría suicidado.



Respecto al sexto, que en el momento de los hechos tenía 17 años, solo cumplió tres años de cárcel, pena máxima prevista para los menores. Su liberación a finales de 2015 provocó protestas por todo el país.



El horror vivido por la estudiante y su novio, considerados como un símbolo de la emergencia de la clase media urbana, desencadenó manifestaciones masivas por todo el país y forzó al gobierno a prometer una mejora en la protección de las mujeres.

Muy pocas ejecuciones

La noche de ese funesto 16 de diciembre de 2012, Jyoti Singh salía del cine con su novio cuando decidieron subir a un autobús privado, ya que no encontraban taxi. La pareja cayó entonces en una trampa escondida tras las cortinas del vehículo.



El joven fue golpeado y despojado de sus pertenencias y la joven, violada y agredida con una barra de acero oxidado.



Los agresores tiraron los cuerpos de las dos víctimas, inconscientes, a la carretera que lleva al aeropuerto e intentaron atropellarlos haciendo marcha atrás.



Pasaron dos horas antes de que fueran encontrados por un transeúnte que llamó a las urgencias. Fueron transportados en estado grave y la estudiante murió por una hemorragia interna el 29 de diciembre en un hospital de Singapur.



Después de este caso, India reforzó su legislación contra las agresiones sexuales y aceleró los procesos judiciales por este tipo de casos.

Las penas contra los delincuentes sexuales han sido agravadas y se ha introducido la pena de muerte en los casos de violaciones que hayan causado la muerte de la víctima o sean perpetrados por reincidentes.



Aunque cerca de 400 personas esperan en el corredor de la muerte en India, según un estudio de la Universidad de Delhi en 2016, las ejecuciones son excepcionales.



El último ahorcamiento se remonta a 2015 y el precedente a dos años antes.



India registró 34.651 casos de violaciones en 2015, de los que 2.199 ocurrieron en su capital Nueva Delhi.



No obstante, los expertos estiman que este número no es más que la punta del iceberg y que la mayoría de las violaciones no son nunca denunciadas por culpa de los tabúes sociales.



