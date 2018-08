El monje budista que es investigado por abusar de dos monjas

El Maestro Xuechend, cuyo nombre de nacimiento es Fu Ruilin, era presidente de la Asociación Budista de China, sin embargo, después de ser acusado formalmente de abusar sexualmente de dos monjas en uno de los templos, renunció a su cargo como líder de la asociación.



Xuecheng, miembro asimismo de la cámara consultiva del parlamento chino, es muy famoso en China, donde millones de fieles siguen su cuenta en la plataforma de microblog Weibo.

El reconocido budista de 51 años, quien ha liderado distintas organizaciones y templos, tales como la Asociación Mundial de Budistas y ha estado en el cargo de rector de la Academia Budista de China, fue denunciado a principios de agosto por dos monjas del templo de Longquan, uno de los más conocidos de Pekín, quienes aseguraron a las autoridades que fueron forzadas a mantener relaciones sexuales con él.



Xuecheng, miembro del Partido Comunista Chino y abad del monasterio Longquan en Pekín, es objeto de una investigación. En un documento redactado por dos monjes de Longquan, el religioso es acusado de haber enviado mensajes telefónicos explícitos de tono seductor o amenazante a por lo menos seis monjas para convencerlas de que mantuvieran relaciones sexuales con él.

La Asociación Budista de China, publicó un comunicado en el que informó la renuncia del monje que empezó su formación monástica en 1982, y añadió que la acepta, pero no dio más detalles sobre el caso.



Por su parte, el monje acusó a las dos denunciantes de distorsionar los hechos y diseminar falsa información, e instó a las autoridades a que investigaran el caso. Según los detalles de la denuncia, Xuecheng envió mensajes al menos a seis monjas del templo pequinés con textos amenazantes en los que les pedía que mantuvieran relaciones sexuales -como parte de un estudio de técnicas de control de la mente, señala el documento- y al menos cuatro de ellas cedieron a su petición.



El monje fue brevemente detenido e interrogado por las autoridades como parte de la investigación del caso, aunque está en libertad. Como parte del movimiento "Yo también" ("Me too") que desencadenaron escándalos como el caso Weinstein en EEUU, algunas mujeres chinas han denunciado en los últimos meses presuntos acosos sexuales de importantes figuras de este país, entre ellos académicos, periodistas, entrenadores deportivos o incluso líderes religiosos.



EFE y AFP