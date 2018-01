Diálogos entre las Coreas, jugada más allá de Olímpicos de Invierno

El 2018 inició con la posibilidad de un acercamiento entre las dos Coreas, algo que ha generado sospechas sobre las intenciones del líder norcoreano, Kim Jong-un, quien puso sobre la mesa el lunes pasado su disposición de retomar el diálogo con su vecino Corea del Sur, después de dos años sin contacto de alto nivel entre ambas partes.



Todo comenzó con el anuncio hecho por Kim, que al tiempo que hacía énfasis en su poder nuclear, mostró su deseo de enviar una delegación norcoreana a los Juegos Olímpicos de Invierno, que tendrán lugar en el condado surcoreano de Pieonchang.

La movida de Kim tuvo efecto. El martes, el ministro surcoreano de Unificación, Cho Myoung-gyon, propuso que las dos Coreas se reunieran el próximo 9 de enero.



“Esperamos que el Sur y Corea del Norte se sienten a hablar de la participación del Norte en los Juegos y en formas de mejorar las relaciones intercoreanas de una manera franca”, dijo Cho.



Aunque Pionyang no respondió de manera inmediata a la propuesta, el miércoles sorprendió con la reapertura de la línea de comunicación fronteriza directa entre ambos países, que había estado cerrada desde el 2016.

De la conversación no se conoció mayor detalle, solo que duró 20 minutos. Y justo al final de la semana, Pionyang aceptó la reunión de alto nivel propuesta por Seúl. Lo hizo a través de un fax.



El ministro surcoreano de Unificación afirmó que se hablará de la participación de Corea del Norte en los Juegos Olímpicos de Pieonchang.



A pesar de que la reunión –que tendrá lugar en la aldea de Panmunjom, en la militarizada frontera entre los dos países– da esperanzas de que el estado de tensión entre las dos Coreas cambie, el interés de negociar de Kim también suscita dudas de que algo más grande se está arreglando.



Para Charles K. Armstrong, profesor de estudios coreanos de la Universidad de Columbia, uno de los objetivos de Kim con estas negociaciones es separar a Corea del Sur de EE. UU., y por eso hay quienes creen que “existe una doble intención”, no solo “definir las reglas bajo las cuales irían los deportistas norcoreanos a participar en la competencia”.



Además, las condiciones bajo las cuales Kim insinuó la eventual negociación han cambiado. “Con las pruebas de misiles y la amenaza nuclear del año pasado, la confianza de Kim aumentó y permitió un acercamiento a su vecino desde otra posición”, añade.



El experto se refiere a que el aumento de los ejercicios armamentísticos por parte de Corea del Norte ha hecho que el líder del régimen se sienta más fuerte en materia militar que sus vecinos.



Por otro lado, con el cambio de presidente de Corea del Sur, en el 2017, la posición de Seúl también cambió, ya que el actual mandatario surcoreano, Moon Jae-in, parece estar más abierto que su sucesora Park Geun-hye, destituida por un escándalo de corrupción.



“A diferencia de intentos pasados de negociación, el presidente de Corea del Sur parece estar más ansioso por dialogar” que el presidente de EE. UU., Donald Trump, agrega Armstrong.

A diferencia de intentos pasados de negociación, el presidente de Corea del Sur parece estar más ansioso por dialogar FACEBOOK

TWITTER

Luego del anuncio de Corea del Norte, Jae-in afirmó que veía la oferta como una “oportunidad única” para mejorar las relaciones entre ambas partes.



Para Antoine Bondaz, analista de asuntos de Asia de la Fundación para la Investigación Estratégica, el interés del Sur también tiene que ver con los boicots que ha hecho Pionyang a las jornadas deportivas.



Aunque Corea del Norte ha enviado deportistas a eventos de este tipo –para los Olímpicos de Sídney, en el 2000, las delegaciones del Norte y del Sur desfilaron juntas–, también ha aprovechado para boicotear los eventos deportivos.



En las Olimpiadas de Seúl en 1988, por ejemplo, un espía norcoreano confesó haber colocado una bomba en un vuelo de Korean Air, un año antes del evento, con el propósito de boicotear los Olímpicos. En el ataque perdieron la vida más de 100 personas.



“La prioridad del gobierno de Jae-in es asegurarse de que el Norte no haga ninguna provocación antes de los juegos de invierno”, afirmó Bondaz en un debate televisivo del canal France24.

El tema nuclear

Los anteriores llamados a un diálogo por parte de Seúl estuvieron marcados por un interés en modificar el programa nuclear norcoreano.



La paradoja para Corea del Sur está en que aunque el martes tendrá lugar la reunión de alto nivel, el asunto de la carrera nuclear armamentista quedará detrás del telón, pues para el régimen norcoreano el programa nuclear constituye la base de su defensa militar frente a EE. UU. y también una forma de presionar a la comunidad internacional.



No obstante, Alejandro Cao de Benós, representante de Corea del Norte en Occidente, afirma que “sí es posible realizar una moratoria sobre el lanzamiento de misiles y las pruebas nucleares, siempre y cuando EE. UU. lo haga también”.



Para Cao de Benós, el éxito de las negociaciones radica en la “no injerencia de EE. UU.”. “Que (el presidente Donald) Trump se mantenga alejado será la clave fundamental para el diálogo”, dice.



Pero Armstrong asegura que “sin EE. UU. en las negociaciones, no habrá mucho progreso”, por lo que, por el momento, el alcance de las conversaciones sigue en duda. Kim ya había hecho un llamado al diálogo en el 2015, pero al final no se concretó un acuerdo.

ALEJANDRA MARTÍNEZ RICO

Redacción Internacional

En Twitter: @alejandramr57