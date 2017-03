¿Qué es y cómo funciona un escudo antimisiles?

Tras el lanzamiento de cuatro misiles balísticos el pasado domingo por parte de Corea del Norte hacia el mar de Japón; Estados Unidos y Corea del Sur comenzaron a desplegar un escudo antimisiles en la península de Corea, movimiento que puso en alerta a los otros gigantes de la región, China y Rusia, por razones de vieja data.



Pero antes de las explicaciones históricas, conviene explicar qué es un misil balístico como los que cada cierto tiempo prueba Corea del Norte. Se trata de un misil que sigue una trayectoria balística, es decir, que no puede ser modificada después de ser lanzado y, por tanto, sigue una línea parabólica.



En sus desarrollos más modernos, la trayectoria puede cambiar levemente debido a que tienen varias fases de cohetes para impulsarse. Además, hay varios tipos de misiles balísticos según su alcance, lo cual depende, por ejemplo, de la altura que logre después del lanzamiento.



Ahora bien, aunque la denominación de ‘escudo’ sugiere una imagen similar a la de la pieza de una armadura –algo así como una barrera protectora frente a los ataques de misiles–, no se trata precisamente de eso. Lo que en realidad hacen estos escudos no es bloquear sino interceptar.



Por ejemplo, el THAAD –Sistema de Defensa Terminal de Área a Gran Altitud, por sus siglas en inglés–, que es el escudo desplegado por Estados Unidos en Corea del Sur, es un sistema diseñado para derribar misiles balísticos de alcance corto, medio e intermedio.



Entonces, los antimisiles son otros misiles cuyo objetivo es detonar el misil balístico durante su trayectoria, antes de que llegue a su destino, chocando directamente con él. Las cifras reales del alcance de los escudos antimisiles son clasificadas por tratarse de tecnología involucrada en la seguridad nacional de Estados Unidos.



Los misiles balísticos y su contraparte defensiva, los escudos antimisiles, han sido protagonistas de varias tensiones diplomáticas antes de la actual, aunque los protagonistas son básicamente los mismos.



El caso más reciente ocurrió el año pasado, cuando, bajo el paraguas de la Otán, Estados Unidos desplegó su sistema antimisiles en Europa, muy cerca de la frontera con Rusia.



Para este último país esto significó una amenaza por dos razones básicas: la primera, el contexto de tensión posterior a la anexión de Crimea por parte de Moscú; la segunda, que según el régimen de Moscú, si los países que representan un riesgo para Estados Unidos por el uso de misiles balísticos son Corea del Norte e Irán, no tendría sentido que el escudo protector esté a tantos miles de kilómetros de esos países.



Esa tensión viene, por lo menos, desde el gobierno de George W. Bush, quien fue el principal impulsor de todo el desarrollo antimisiles de Estados Unidos y de la intención de extender un escudo a lo largo de Europa oriental para proteger a sus aliados occidentales agrupados en la Otán.



Pero el trasfondo de estos desencuentros es el fin de la Guerra Fría, tras la cual ambos países, Rusia y Estados Unidos, pactaron por medio de múltiples instrumentos internacionales medidas para desescalar la carrera armamentista de las décadas previas. No obstante, el despliegue de escudos antimisiles es leído por algunos países como una medida más ofensiva que defensiva, entre estos Rusia, que ve amenazados los intereses de su propia seguridad.



En la actual tensión, Corea del Norte dice que Estados Unidos y Corea del Sur quieren llevar a cabo un “ataque nuclear preventivo” contra el país comunista y que los últimos movimientos ponen en riesgo la estabilidad de la región.



Por lo pronto, y como sucede con cada prueba del régimen de Pyongyang, la comunidad internacional ha rechazado las pruebas, y el próximo escenario de disputa en el que los misiles tensarán las cuerdas de la diplomacia será el Consejo de Seguridad de la ONU, este miércoles.



Este video, de una base de Estados Unidos en Corea del Sur, muestra el despliegue logístico para activar el escudo antimisiles.

El video muestra el despliegue logístico para activar el escudo antimisiles.



