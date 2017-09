Putin afirma que nuevas sanciones contra Corea del norte son inútiles

05 de septiembre 2017 , 03:46 a.m.

El presidente ruso, Vladimir Putin, tachó este martes de "inútil e ineficaz" el recurso a nuevas sanciones contra Pyongyang y estimó que "una histeria militar" en torno a Corea del Norte "puede llevar a una catástrofe planetaria".

"Rusia condena estos ejercicios" de Corea del Norte, que afirmó el domingo haber probado una bomba H, "pero el recurso a sanciones de cualquier tipo en este caso es inútil e ineficaz", recalcó Putin, al margen de una cumbre de los Brics en China. "Una histeria militar no tiene ningún sentido (...) Todo esto puede conducir a una catástrofe planetaria, y a un gran numero de víctimas", advirtió el presidente ruso.



Tras este sexto ensayo nuclear de Pyongyang, el más potente hasta ahora, Estados Unidos, sus aliados europeos y Japón anunciaron el lunes negociar nuevas severas sanciones de la ONU contra Corea del Norte.



Sin embargo, la posición de China y Rusia -ambas con derecho de veto- es al respecto incierta. Los norcoreanos "no van a renunciar a su programa [nuclear si no se sienten en seguridad. Por tanto hay que intentar abrir un diálogo entre las partes interesadas" abogó Putin.

Putin parece sumarse así a la posición de Pekín, que defiende una "solución pacífica" a la crisis norcoreana, y la reanudación de las negociaciones con el régimen de de Kim Jong-Un.



En cambio el presidente estadounidense Donald Trump, que prometió el mes pasado a Pyongyang "fuego y furia" si proseguía sus amenazas contra Washington, consideró el domingo que a partir de ahora "cualquier discurso de apaciguamiento ya no funciona".



AFP