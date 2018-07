Las opciones que barajan para sacar a menores atrapados en Tailandia

En una carrera contra las fuerzas de la naturaleza, rescatistas intentan bombear agua desde la cueva en el norte de Tailandia mientras las fuertes lluvias pronosticadas amenazan con dificultar los esfuerzos para liberar a un grupo de niños atrapados desde hace 11 días, en un calvario que podría durar más tiempo.

Los socorristas estiman que la evacuación inmediata es poco probable, pero están atentos a la evaluación que hagan los médicos-buzos destacados junto con ellos en la gruta.

El monje de meditación forestal de Birmania, Kruba Boonmee (izq), a su llegada al lugar durante la operación de rescate de los menores y su monitor. Foto: EFE / Pongmanat Tasiri

La primera etapa es hacerles recuperar las fuerzas, puesto que los chicos no comen desde hace días. Pero su alimentación debe ser progresiva para evitar las náuseas, según los socorristas. Después, serán entrenados para recorrer más de cuatro kilómetros de estrechas galerías, varias de las cuales están inundadas, por lo cual serán equipados con tanques de oxígeno.



“Hacer submarinismo en las grutas es algo muy técnico y peligroso, sobre todo para buzos debutantes. Por lo tanto, quizás sea mejor asistirlos en la gruta hasta que puedan salir por otros medios”, analiza desde Estados Unidos Anmar Mirza, coordinador de la Comisión nacional estadounidense de salvamento subterráneo. Un buzo experimentado necesita seis horas para recorrer esa distancia, advierten los socorristas.



Los socorristas han encontrado numerosos pozos en la vertical de la gruta. Y en los últimos días se ha desbrozado parte del bosque cercano a uno de ellos para permitir el aterrizaje de helicópteros ante la posibilidad de realizar la evacuación por aire.

Pero, hasta ahora no se ha comprobado que alguno de estos pozos esté conectado con la parte de la gruta donde se encuentran los niños. La vía privilegiada sigue siendo la entrada principal de la gruta, donde especialistas, sobre todo japoneses, trabajan para hacer drenar el agua.

Cuanto más baje el agua, menor será la distancia que tendrán que recorrer los niños con equipos de buceo. Sin embargo, cuanto más tiempo pase, mayor es el riesgo de nuevas inundaciones en este periodo del monzón en el sureste asiático.



Además de las condiciones físicas, su estado psicológico es fundamental para la evacuación: sumergirse en un agua barrosa que han visto poco a poco aumentar alrededor no es algo fácil. Así mismo, como es frecuente en Asia del sureste, en particular en las zonas rurales, los tailandeses no saben nadar.



En las imágenes filmadas por los rescatistas el lunes en la noche, los niños, que han adelgazado, no ceden ante el pánico.

Meditación

“Se encuentran mentalmente estables, lo que está bien (...). El entrenador ha tenido la presencia de ánimo para mantenerlos juntos formando una piña”, lo que ha tenido un efecto tranquilizador, analiza el buzo belga Ben Reymenants, quien participa en las operaciones de salvamento.



La práctica de la meditación es muy común en este país budista, por lo que pudo ayudar a los niños a que no cunda el pánico durante las largas jornadas de espera. Para llegar al lugar, los buceadores tuvieron que avanzar por estrechos pasadizos y turbias aguas antes de encontrar a los chicos y su entrenador, en la noche del lunes, sobre una roca elevada a unos cuatro kilómetros de la entrada de la cueva.



Con edades de entre 11 y 16 años, los muchachos desaparecieron junto con su entrenador de 25 años después de una práctica de fútbol el 23 de junio, cuando fueron a explorar el complejo de cuevas Tham Luang en un parque forestal cerca de la frontera norte con Birmania.

Agencias / AFP y Reuters / Chiang Rai