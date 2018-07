Al menos 37 muertos y 18 desaparecidos en naufragio en Tailandia

Los cuerpos de 37 personas que murieron el jueves en el naufragio de un barco que transportaba turistas frente a Phuket en el sur de Tailandia fueron recuperados, anunciaron las autoridades este viernes.

"El balance de muertos se sitúa en 37, y 18 siguen desaparecidos", dijo un responsable de la Armada tailandesa comunicando un nuevo balance del naufragio. Los cuerpos fueron hallados flotando con los chalecos salvavidas a varios kilómetros de la zona en que se hundió el "Phoenix".



El "Phoenix", con 105 personas a bordo, principalmente pasajeros chinos, naufragó el jueves en medio de una tormenta que provocó olas de hasta 5 metros. Varios buzos que consiguieron llegar este viernes hasta el barco afirman haber visto "más de 10 cuerpos" en el casco de la sumergida embarcación, indicó un oficial naval tailandés, el contraalmirante Charoenphon Khumrasee.



Khumrasee indicó que los buzos intentarían recuperar esos cuerpos durante el día. Una sobreviviente china, hallada a varios kilómetros del lugar del naufragio tras pasar la noche en el agua, fue hospitalizada en Phuket. Se desconoce su estado de salud.

"El cielo estaba despejado cuando partimos, no nos imaginamos que el tiempo podía cambiar tan rápido", dijo Wu Jun, de 28 años, que estaba en el hospital adonde fue ingresada su mujer Long Hai Ning. La pareja, que se encontraba de luna de miel, estaba separada en el barco pero sobrevivió. "Me agarré a la baranda y pude subir", contó.



Los restos del barco se encuentran, según la Armada tailandesa, a 40 metros de profundidad, a unos kilómetros del islote Koh He, conocido por sus formaciones de coral y visitado por los turistas. "No estoy seguro cuántos podrán haber sobrevivido", declaró el gobernador de Phuket, Noraphat Plodthong.

Tormenta anunciada

Efectivos de la Marina ayudan a una de las turistas rescatadas durante las labores de rescate de las víctimas de un naufragio frente a la costa de Phuket (Tailandia). Foto: EFE / Real Armada de Tailandia

Las autoridades de la isla habían emitido el miércoles un aviso de tormenta, que el buque ignoró. La Junta ordenó la apertura de una investigación sobre las razones por las que "la embarcación se hizo a la mar pese al aviso" de mal tiempo.



Sin embargo, pese a estas advertencias, otros barcos salieron al mar y tuvieron que enfrentarse el jueves a las malas condiciones meteorológicas en la misma zona. Phuket atrae a numerosos visitantes extranjeros, entre ellos, occidentales y turistas chinos, que constituyen el grueso de los 35 millones de personas que se espera que visiten Tailandia este año.



Un total de 9,8 millones de turistas chinos visitaron Tailandia el año pasado. Tailanda es además objeto de atención mediática internacional por el espectacular rescate que se prepara de 12 niños y su entrenador de fútbol, atrapados desde hace casi dos semanas en una gruta inundada del norte del país.

El viernes por la mañana, antes de que comenzaran a recuperan los cuerpos, 56 personas estaban desaparecidas en lo que es uno de los peores naufragios de los últimos años en Tailandia.



Un total de 48 personas, entre pasajeros y tripulantes, fueron rescatados el jueves. Un primer cadáver de uno de los pasajeros -que se cree es un turista chino- fue extraído del mar el jueves por la noche.



Los supervivientes fueron alojados el jueves por la noche en un espigón de Phuket. Todavía conmocionados, algunos se mantenían acurrucados bajo frazadas. Otros lloraban o caminaban, con el chaleco salvavidas todavía puesto.



AFP