Médicos en India aprenderán taekwondo para defenderse de sus pacientes

03 de mayo 2017 , 07:33 a.m.

Los médicos del Instituto de Ciencias Médicas de toda la India (AIIMS, en inglés), uno de los principales hospitales públicos del país, recibirán clases de taekwondo para que puedan defenderse de la creciente violencia de sus pacientes, informaron fuentes hospitalarias.

"Los ataques de pacientes a doctores en India crecen día a día, por lo que queremos enseñar a los médicos técnicas de defensa personal para que puedan defenderse", explicó a la agencia Efe el presidente de la asociación de doctores residentes del AIIMS, Vijay Gurjar.

Para conseguirlo, la asociación que dirige contrató a dos profesores de taekwondo que a partir del próximo 15 de mayo impartirán clases de dos horas cada tarde para el personal médico que quiera asistir.



"Hemos informado a todos nuestros doctores y personal paramédico y calculamos que unas 2.000 personas atenderán las clases incluyendo doctores residentes, estudiantes y otro personal del hospital", dijo Gurjar.



La decisión se produce después de que hace un mes y medio, los médicos del hospital AIIMS trabajaron varios días con cascos de moto en señal de protesta y apoyo a un grupo de cinco médicos que habían sido atacados.



Según Gurjar, el aumento de violencia entre los pacientes indios se explica por la deficiente infraestructura de los hospitales, que a menudo no pueden ofrecer camas o tratamiento a los pacientes que lo requieren por falta de medios.



"Nosotros también somos víctimas del sistema (...) No podemos mejorar las instalaciones de los hospitales, eso es responsabilidad del gobierno (...) pero podemos aprender a defendernos de ataques injustificados", explicó Gurjar.



Por ahora las clases de taekwondo solo se ofrecerán en Delhi, pero asociaciones de otras ciudades de la India ya han trasladado su interés por secundar la medida.

AIIMS incluso planean "mandar una carta al Ministerio de Sanidad para incluir clases de defensa personal en la formación curricular de estudiantes de medicina", explicó Gurjar.



En 2015 más del 75% de los médicos indios reportaron haber sufrido algún tipo de violencia, según un estudio de la Asociación Médica de la India, lo que obligó al gobierno a crear un Comité Interministerial para tratar de solventar el problema, que hasta ahora no ha dado frutos.



EFE