‘Ambos líderes salen reforzados a nivel individual del encuentro’

Mario Esteban, investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor titular del Centro de Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Madrid, le dijo a EL TIEMPO que, tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el líder norcoreano, Kim Jong-un, obtuvieron beneficios importantes tras la realización de la cumbre.

¿Cómo evalúa el encuentro?



La cumbre ha sido un éxito, teniendo en cuenta que no pudo haber salido mejor. Es decir, a lo máximo que podía aspirar era a marcar un punto de partida para un posterior proceso de negociación diplomática. Además, lo que demostraron ambos líderes es que van a sentarse a trabajar para concretar estos acuerdos generales que han alcanzado y puesto sobre papel.



Y, a nivel individual, ¿fue exitosa para Trump y Kim?



Ambos salen reforzados de la cumbre a nivel interno pues tienen incentivos políticos internos para impulsar el proceso.



Trump, por su parte, siempre proyecta la imagen de gran negociador, pero lo cierto es que hasta ahora más que alcanzar acuerdos lo que ha hecho es salirse de pactos como el TLC, el del clima o el nuclear con Irán. Este es entonces el momento para demostrar esa capacidad negociadora en un caso concreto donde sus predecesores han fracasado.

Por su parte, Kim consigue reforzar esta imagen de estadista, gana mucha autoridad.

En los últimos meses ha pasado de estar completamente aislado, de no poder ni salir de su país, a verse con líderes de China, Rusia, Estados Unidos, Corea del Sur, Singapur y aparecer como una figura mediática a nivel internacional. Ha conseguido un compromiso de suspender las maniobras militares conjuntas con Corea del Sur.



¿Cómo quedan las otras potencias tras la cumbre?

Las famosas conversaciones a seis bandas ya no serán a seis, ahora el protagonismo es a cuatro: las dos Coreas, EE. UU. y China que son los que firmarían un hipotético armisticio o tratado de paz. Japón, por ejemplo, tendrá un rol mucho más secundario del que tenía, eso está claro.



¿Cómo recibió la gente de Corea del Norte la cumbre?



He estado viendo prensa norcoreana y puedo decir que el régimen quiere que la gente piense que su líder es de altura internacional, que es reconocido y que es una figura respetada. También quiere proyectar una idea de que busca el desarrollo económico del país. Esto cala con la gran línea ideológica de Kim que es el desarrollo rural y el desarrollo del programa nuclear.



