Comunidad LGTB india pide en las calles despenalizar la homosexualidad

03 de febrero 2018 , 11:10 a.m.

Cientos de miembros y simpatizantes del colectivo LGTB en la India salieron este sábado a las calles de la ciudad india de Bombay para reclamar que el Tribunal Supremo tumbe el artículo 377 del Código Penal indio, que criminaliza las relaciones homosexuales.

Los participantes del desfile del orgullo gay en Bombay fueron convocados bajo el lema "377 Quit India" ("377 Fuera de la India"), en referencia a la campaña por la independencia india de los británicos que lideró el mahatma Gandhi.



"Reclamamos la igualdad de derechos, pero igualdad de derechos en relación a la legalización (de la homosexualidad), lo que significa que el artículo 377 debe ser eliminado", afirmó a Efe Vivek Anand, uno de los organizadores del desfile.



Anand, que dirige también la ONG en defensa del colectivo LGTB The Humsafar Trust, remarcó que "hasta que los actos homosexuales sean despenalizados" no será posible solicitar más derechos, como los de igualdad, matrimonio o adopción.



Para el activista, salir a las calles este año "y hacerse visibles" era fundamental después de que el mes pasado el Tribunal Supremo de la India acordara revisar una sentencia de 2013 que declaraba las relaciones homosexuales ilegales y afirmara que la gente no puede vivir "con miedo" a causa de una decisión personal.



El activista señaló además la importancia de la sentencia del Supremo de agosto del año pasado, en la que el órgano judicial declaró la privacidad un "derecho fundamental" de los ciudadanos y la orientación sexual como un "atributo esencial" de la privacidad.



"Esperamos que la decisión sean la despenalización de la homosexualidad", sentenció Anand poco antes de que empezara un desfile que llevó a la metrópolis india una fiesta en la que predominaron las banderas del arco iris y pancartas reivindicativas.



El Tribunal Supremo ratificó en 2013 la validez del artículo 377 del Código Penal, una ley que data de la época victoriana y que había sido tumbada en 2009 por la Corte Superior de Nueva Delhi por anticonstitucional.



EFE