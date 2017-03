El terrorífico panorama de Fukushima tras 6 años del accidente nuclear

Era el 11 de marzo del 2011 cuando un terremoto y tsunami sacudieron a Japón dejando más de 15.000 muertos. La tragedia conmocionó el mundo, varias zonas habían quedado devastadas y otra situación anómala recrudecería el drama que vivían los japoneses.



En la estación nuclear de Fukushima, una de las ciudades afectadas por las catástrofes naturales, un reactor cedió a la dureza de los movimientos de la tierra y dejó bajo amenaza radiactiva a los habitantes de este lugar.



Luego de la contaminación radiactiva a la que quedó expuesta Fukushima, sus habitantes la abandonaron y tras años de la situación – que incluso contaminó el agua del mar- decidieron no volver por un tiempo. Son cerca de 100.000 desplazados los que dejó este accidente.

De otro lado, aunque no hubo víctimas directas por las explosiones de hidrógeno y las radiaciones del complejo atómico de Fukushima Daiichi, en las horas y los días posteriores al accidente cerca de 1.650 personas fallecieron a causa del estrés y por complicaciones de salud.



Ahora, Greenpeace advierte que la tragedia no ha terminado en la planta Fukushima Daiichi, que está siendo desmantelada en la actualidad.



En los últimos meses, animales que estuvieron expuestos a la radioactividad merodean la ciudad adueñándose de zonas.



Los más visibles son los jabalíes radiactivos, que pasean por las calles de Namie, la ciudad a cuatro kilómetros de la planta de energía nuclear que explotó en marzo de 2011.



Merodean esa ciudad como si fuera su nuevo hogar, comen en cada esquina y se reproducen sin control. No temen a los humanos que esporádicamente visitan el sector o a los que decidieron volver para habitar sus antiguas casas, luego de que las autoridades japonesas dijeron que ya no había peligro nuclear.

Los jabalíes de Fukushima poseen niveles de radiactividad de cesio de -137, lo que representa 300 veces más de los estándares considerados seguros para la vida de las personas.

En Japón, la carne de jabalí era uno de los mayores manjares. No obstante, desde el accidente radiactivo en Fukushima este animal es una amenaza.

Los cazadores han comenzado una matanza contra esta especie, teniendo en cuenta que ante el anuncio de las autoridades japonesas que el peligro nuclear ya pasó, miles de residentes planean volver a sus hogares.



En Tomioka, un pueblo cercano, el cazador Shoichiro Sakamoto lidera un equipo de 13 personas que han sido asignadas para capturar y matar a los jabalíes. Han colocado 30 jaulas trampa con harina de arroz como cebo y dos veces por semana recorren las calles con sus rifles. Ya han logrado cazar a más de 300 animales y Sakamoto asegura que continuarán su trabajo después de que la gente haya vuelto.



