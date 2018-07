Israel acusa a Hamás de intentar atacar a soldados con una aplicación

03 de julio 2018 , 11:54 a.m.

La inteligencia militar israelí acusó este martes a piratas informáticos de Hamás de crear una aplicación del Mundial de fútbol y dos sitios de citas en línea para tentar a los soldados a descargar programas espías en sus teléfonos.

Agentes de inteligencia del ejército dijeron, en un encuentro con la prensa en Tel Aviv, que la trampa ideada por el movimiento islamista palestino que dirige la Franja de Gaza no logró dañar la seguridad militar. "No se infligieron daños ya que lo detuvimos a tiempo", dijo uno de los oficiales.



No obstante, señaló que este nuevo intento mostró que los militantes islamistas habían adoptado nuevas tácticas desde enero de 2017, cuando salió a la luz un intento similar.



En aquella ocasión, solo se desarrolló una página de citas con imágenes de mujeres jóvenes y atractivas que intentaban atraer a los uniformados a los chats. Pero ahora, los cebos eran imágenes de hombres y mujeres y a eso se añadió una aplicación del Mundial que ofrecía "emisiones de alta definición de los partidos, resúmenes y actualizaciones en vivo".



Los piratas informáticos usaron identidades robadas para crear unos perfiles falsos de Facebook que fueran convincentes de jóvenes israelíes, usando un hebreo fluido y jerga actual. "Hamas demuestra un muy buen conocimiento de los jóvenes y de su mentalidad", dijo otro de los oficiales.

Los agentes no quisieron responder a la pregunta de cómo sabían que Hamas estaba detrás de esta ofensiva informática, pero insistieron en que no había duda de ello.



Los piratas ofrecían sus aplicaciones -Golden Cup, Wink Chat y Glance Love- en Google Store para que parecieran legítimas, según los oficiales. A través de mensajes de WhatsApp y Facebook, instaban a los jóvenes que realizan el servicio militar obligatorio a que descargaran estas aplicaciones.



Una vez en el teléfono, el dispositivo podía tomar el control de forma encubierta y enviar fotografías, escuchar conversaciones, copiar archivos almacenados y fotografías y transmitir detalles de localizaciones.



Pero en la mayoría de los casos, los soldados no descargaron las aplicaciones e informaron a sus superiores sobre sus sospechas, según los oficiales.



