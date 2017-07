Indignación por maltrato animal a dos pandas en China

Un video en donde se ven dos jóvenes pandas arrastrados y arrojados por sus cuidadores en China generó un escándalo en internet y denuncias por maltrato hacia un animal inmensamente respetado en el país. Las imágenes, ampliamente compartidas en las redes sociales, permiten ver cómo los cuidadores intentan empujar al dúo de pequeños osos fuera de su guarida, a través de una puerta.



Embisten intensamente a los pandas en repetidas ocasiones, proyectándolos eventualmente a tierra. La escena se desarrolla en un centro de reproducción de pandas en Chengdu, en el sudoeste chino.

Indignación por video en el que maltratan a dos pandas en China Indignación por video en el que maltratan a dos pandas en China "Es maltrato animal" comentaron en redes sociales.

"Me provoca ira ver ésto. Es maltrato animal", exclamó un internauta en la red social china Weibo. "¡Van demasiado lejos! No seas cuidador si no tienes paciencia", reaccionó otro usuario.



El director del centro de reproducción de Chengdu juzgó, en una entrevista con el sitio web de información chino The Paper, que el método de los cuidadores fue inapropiado y que los pandas deben ser tratados "con dulzura".



Precisó, sin embargo, que los traviesos osos habían herido las manos y los pies de sus cuidadores, lo cual no se ve en el video difundido en línea.

Estimaciones indican que quedan casi 2.000 de estos animales de pelaje blanco y negro y orejas redondeadas en libertad, en tres provincias del centro y del sur de China.



La Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza (UICN) retiró el pasado septiembre al animal de la lista de especies ‘en peligro’, enfatizando la eficiencia de China en su esfuerzo por salvar al ursidae, la familia de los mamíferos.



AFP