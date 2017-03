Hijo del asesinado Kim Jong- nam sale a la luz pública con este video

El servicio de inteligencia surcoreano confirmó que el hijo de Kim Jong- nam, hermano del líder norcoreano asesinado en febrero en Malasia, ha publicado un vídeo en Internet en el que dice desear que su "situación mejore pronto".



"Mi nombre es Kim Han-sol, soy de corea del norte. Soy parte de la familia Kim y este es mi pasaporte", dice en inglés el joven, que se cree tiene 21 años, en el vídeo de apenas 40 segundos de duración subido a la plataforma Youtube.

El Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) ha confirmado a la agencia Yonhap que se trata del hijo de Kim Jong- nam y que cree que fue él mismo el que colgó las imágenes en la red. No obstante, la página del pasaporte que el joven Kim muestra en pantalla y que supuestamente muestra su identidad aparece censurada.



"Mi padre ha sido asesinado hace unos días. Ahora estoy con mi hermana y mi madre y estamos muy agradecidos a (...)", prosigue Kim, cuyas palabras de gratitud son censuradas de nuevo durante varios segundos. "(...) y esperamos que todo esta situación mejore pronto", dice el joven, que estudió en París, al final de las imágenes.



El vídeo se ha colgado en un Canal llamado "Cheollima Civil Defense", un misterioso grupo que en su web asegura que atendió una llamada de emergencia de "los supervivientes de la familia Kim" para protegerlos. Los tres miembros de la familia fueron "desplazados a un lugar seguro", prosigue antes de afirmar que este "será el primer y último comunicado en relación al asunto" y que "la actual localización de esta familia no será desvelada".



Las tres personas a las que hace referencia serían Kim Han-sol, su hermana Sol-hui, de 18 años, y la madre de ambos y segunda mujer de Kim Jong- nam, Lee Hye-kyong. Los tres vivían aparentemente en Macao, uno de los lugares de residencia de Kim Jong- nam en los últimos años.



La web expresa su gratitud por "la asistencia humanitaria de emergencia" para la familia a los gobiernos de Holanda -y en concreto a A.J.A. Embrechts, su embajador para la península coreana- China, Estados Unidos y "un cuarto Gobierno que no será mencionado".



Kim Jong- nam falleció el pasado 13 de febrero en el aeropuerto de Kuala Lumpur después de que dos mujeres asiáticas le rociaran la cara con el peligroso agente nervioso VX. Las autoridades malasias sospechan que hay al menos ocho ciudadanos de nacionalidad norcoreana, incluido el número dos de la embajada en Kuala Lumpur, ligados al asesinato, pese a que Pyongyang niega su implicación y considera todo una confabulación.



EFE