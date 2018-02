Hermana de Kim Yong-Un y 200 porristas llegan a los Juegos de Invierno

07 de febrero 2018 , 11:09 a.m.

Seúl anunció este miércoles que Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un, acudirá a los JJOO de Invierno que se disputan en suelo surcoreano, una histórica visita que supondrá el primer viaje de un miembro de la dinastía Kim al Sur.



La visita, que tendrá lugar del 9 al 11 de febrero, se enmarca en la enérgica y controvertida campaña de imagen que el régimen norcoreano va a desplegar en

Corea del Sur durante los Juegos en el condado de PyeongChang y que hoy ha puesto a pleno rendimiento con la llegada de su célebre "escuadrón" de animadoras.

La hermana de Kim acompañará al presidente honorífico del país, Kim Yong-nam, que encabeza la delegación norcoreana y es el funcionario del régimen de más alto rango en visitar jamás el país vecino.



La oficina presidencial surcoreana consideró este miércoles que este viaje "muestra la voluntad del Norte de rebajar la tensión en la península" y destacó el hecho de que, al margen de ser hermana del líder, Kim Yo-jong "ocupa un puesto de peso en el Partido de los Trabajadores" norcoreano.



Se desconoce qué rol jugará exactamente Yo-jong durante la visita, aunque Seúl ya ha admitido que el presidente surcoreano, Moon Jae-in, podría proponer un encuentro bilateral con el presidente honorífico norcoreano.



El viaje es fruto de los acuerdos alcanzados en enero por ambos países, que técnicamente llevan en guerra desde hace más de 65 años, para que Corea del

Norte participe en estos Juegos que arrancan el 9 de febrero, día en el que las dos Coreas desfilarán además juntas durante la inauguración.



Seúl cree que la participación norcoreana en PyeongChang puede ayudar a rebajar la tensión y facilitar un acercamiento entre el régimen y Washington, que enviará a los Juegos al vicepresidente Mike Pence.

No obstante, Washington ha insistido en los últimos días en que no hay posibilidad de que haya un encuentro entre Pence y Kim Yong-nam porque Pyongyang no ha mostrado voluntad alguna de desnuclearizarse, condición indispensable para el Gobierno de EEUU antes de iniciar cualquier negociación.

Una delegación de Corea del Norte, incluidos miembros de un grupo de animadores entrenado por el estado, llegó a Corea del Sur para los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018. Foto: Efe

Llegaron animadoras norcoreanas

Al mismo tiempo, 229 animadoras norcoreanas llegaron a Corea del Sur para alentar a los deportistas de los dos estados rivales durante los Juegos. Las mujeres integran la delegación de 280 personas que cruzaron la zona desmilitarizada (DMZ) que divide la península por el puesto fronterizo de Dorasan, al norte de Seúl.



La jóvenes sonreían mientras cumplían con los trámites aduaneros y hablaban con la horda de periodistas surcoreanos que cubrían el acontecimiento.



"Estoy feliz de verlos", dijo una de las animadoras que se negó a dar detalles sobre la coreografía de la compañía. "Esperen un poco. Si se los digo ahora, arruino el placer", comentó antes de subir al autobús que la llevó con toda la delegación a Gangeung, donde se disputan los partidos de hockey sobre hielo.



Según la prensa surcoreana, las animadoras fueron seleccionadas en función de su medio familiar, aspecto físico, competencia y fidelidad al Partido de los Trabajadores, el partido único que gobierna Corea del Norte.



Es la cuarta vez que Corea del Norte envía animadoras a Corea del Sur. Ya lo había hecho en 2002 (Juegos Asiáticos de Busan), 2003 (Juegos Universitarios de Daegu) y 2005 (Campeonatos de Atletismo de Asia en Incheon). En la delegación de 2005 figuraba Ri Sol-Ju, la futura esposa del dirigente norcoreano Kim Jong-Un.



